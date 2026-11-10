Dreame, la de los robots aspiradores, rebaja cinco aparatos de cocina hasta el 30 de noviembre

Dreame ganó fama con los robots aspiradores y ahora busca un hueco en la encimera. Entre el 10 y el 30 de noviembre rebaja una freidora, un tostador, una batidora, una cafetera y un triturador de restos de comida, con descuentos de entre el 22 % y el 45 %. El salto tiene una lógica comercial evidente, ya que la compañía asegura que en 2025 fue la marca número uno de robots aspiradores en Europa por unidades enviadas, según datos de IDC.

Una freidora que también sirve la mesa

La Tasti es una freidora de aire con dos recipientes de cristal intercambiables, de 2,5 y 4,5 litros. Al ser transparentes permiten seguir la cocción, y su diseño está pensado para llevarlos directamente a la mesa. No te pierdas nuestro análisis realizado esta primavera.

Sirve para galletas, mini bizcochos y recetas saladas, aunque sigue siendo una freidora de aire y no un horno, así que la repostería se limita a formatos pequeños. Su precio recomendado es de 149 euros y baja a 99 euros durante la promoción. Se vende en la web de Dreame, Amazon y MediaMarkt.

Tostadas con pantalla de móvil

El ToastControl sustituye la palanca de toda la vida por una pantalla táctil de 5,3 pulgadas. Desde ella se elige entre ocho programas para distintos tipos de pan y seis niveles de tostado, y un sistema de elevación motorizada sube las tostadas cuando terminan.

Que un tostador lleve una pantalla casi tan grande como la de un teléfono es discutible, pero la apuesta es clara. Se trata de que cada mañana el pan salga con el mismo punto. Cuesta 89 euros de precio recomendado, baja a 69 euros durante la promoción y se vende en la tienda online de Dreame.

Un smoothie que cabe en el bolso

La PortFresh es una batidora portátil inalámbrica con cinco programas predefinidos y hasta 500 ml de capacidad. Su truco está en el almacenaje, porque la base del motor se guarda dentro del propio vaso y el conjunto ocupa menos en una mochila o en el cajón de la cocina. Pasa de 89 euros de precio recomendado a 49 euros con la rebaja. Se encuentra en Dreame, Amazon y Orange.

Una superautomática más estrecha que un folio

La Ecceluxe Slim mide solo 18 centímetros de ancho, un tamaño poco habitual en una cafetera superautomática. Prepara cinco especialidades con una sola pulsación, del espresso al latte macchiato, y su molinillo ofrece nueve niveles de ajuste para la molienda.

Los programas de limpieza automática se encargan del mantenimiento tras cada uso, según el fabricante. Su precio recomendado es de 549 euros de precio recomendado y la promoción descuenta 170 euros de descuento sobre esa cifra. Se vende en Dreame, Amazon y PcComponentes.

Dónde acaban las mondas de manzana

El SF25 es el aparato más peculiar del grupo. Seca y tritura restos como mondas o cáscaras de huevo en un recipiente de 2,5 litros, y su filtro de carbón activo está pensado para controlar los olores. Sobre el papel, el resultado son restos secos y compactos.

La versión SF25 WiFi añade una aplicación desde la que se puede iniciar, detener y supervisar el proceso. El precio recomendado es de 399 euros y la promoción lo deja en 219 euros durante la promoción. Se encuentra en la web de Dreame y en Amazon.

Tres semanas para comparar

Los descuentos están disponibles desde hoy al 30 de noviembre y se solapan con el Black Friday, que este año cae el 27. Para quien ya tenga una freidora o una cafetera, la rebaja por sí sola pesa poco. La propuesta más distinta del grupo es el triturador de restos, un tipo de aparato todavía poco habitual en las cocinas españolas.