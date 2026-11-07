La precarga de GTA VI se come hasta 212 GB y arranca en la madrugada del martes

Rockstar abrirá la precarga de GTA VI este martes 10 de noviembre en PS5 y Xbox Series. El juego no arrancará hasta su estreno, fijado para el 19 de noviembre, pero tener los archivos ya instalados evita que el primer día se vaya en una barra de progreso. La compañía cifra la descarga, nada menos, en hasta 212 GB según el dispositivo.

Un hueco de 212 GB que hay que preparar

La cifra es un máximo, así que en cada consola puede quedar algo por debajo. Aun así conviene planificar con ese número. Una PS5 de 825 GB o una Xbox Series S de 512 GB puede quedarse corta si ya guarda varios juegos grandes, porque el propio sistema ocupa una parte del almacenamiento.

Liberar espacio lleva más tiempo del que parece, sobre todo cuando hay que decidir qué desinstalar. Mejor hacerlo estos días que borrar a ciegas el martes. En PS5 y Xbox Series, los juegos de su generación se ejecutan desde el almacenamiento interno o desde la unidad de expansión compatible. Un disco USB externo sirve para guardar títulos, pero no para jugar a GTA VI desde él.

Medianoche en PlayStation, una hora más tarde en Xbox

En PS5 la precarga se abre en la medianoche local del martes. En Xbox lo hace a las 00.00 GMT, lo que en la España peninsular equivale a la una de la madrugada. Merece la pena revisar si la consola está ajustada para descargar mientras está en reposo. Lo más seguro, de todos modos, es iniciar la descarga a mano y comprobar que avanza.

Cable y router antes que paciencia

212 GB son muchas horas si la conexión no acompaña. Con 100 Mbps reales, la descarga completa supera las cuatro horas y media. Con 300 Mbps sostenidos baja a algo más de una hora y media, siempre que los servidores aguanten la demanda de los primeros momentos.

Conectar la consola por cable de red en lugar de wifi reduce los cortes y las caídas de velocidad. Si el router está lejos del salón, un adaptador de red por cable eléctrico o un punto de acceso cercano suelen mejorar el resultado. Conviene probarlo antes del martes, no durante la descarga.

La caja con código llega el día 12

Las ediciones en caja que incluyen un código de descarga llegarán a las tiendas el 12 de noviembre. Quien prefiera esa opción empezará a descargar como pronto ese día, dos después que quien compre en digital. Preloading o no, nadie podrá jugar antes del 19, y la precarga tampoco desbloquea el juego antes de tiempo.

Dos ediciones y solo dos plataformas

El juego se vende en las ediciones Standard y Ultimate. La Ultimate solo existe en digital, y quien compre la Standard podrá pasarse a ella más adelante. En las tiendas españolas, según los listados, la Standard figura a 79,99 euros y la Ultimate a 99,99.

Por ahora GTA VI solo está anunciado para PS5, PS5 Pro y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado versión para PC. El mismo 19 de noviembre la compañía publicará en su web un póster gratuito y un mapa de Leonida.