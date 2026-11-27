Los auriculares de clip arrastran una fama que no siempre es injusta. Son cómodos y no se meten en el oído, pero muchos suenan planos, pierden los graves en cuanto hay un poco de ruido y obligan a subir tanto el volumen que el de al lado acaba escuchando tu lista de reproducción. Con ese prejuicio abrí la caja de los vivo Buds Clip, y he tenido que cambiar de opinión. Suenan con mucho más cuerpo del que esperaba y, para ser un modelo que no tapa el canal auditivo, me aíslan del entorno bastante más de lo que su forma hace pensar.

Así son los vivo Buds Clip

Los vivo Buds Clip son auriculares inalámbricos de oído abierto. Cada pieza tiene dos partes unidas por un puente flexible. Una esfera pequeña con el altavoz queda apoyada en la cavidad de la oreja, justo delante del conducto auditivo pero sin entrar en él, y una cápsula algo mayor se queda detrás del lóbulo con la batería y la electrónica.

El puente es de titanio con memoria de forma, lo que le permite abrirse para colocarlo y volver a cerrarse sobre el cartílago. Cada auricular pesa unos 5,2 gramos, tienen certificación IP55 frente al polvo y las salpicaduras y funcionan con cualquier móvil con Bluetooth, aunque algunas funciones avanzadas están reservadas a teléfonos de la marca.

Características de los vivo Buds Clip Tipo Auriculares de oído abierto tipo clip Peso Unos 5,2 g por auricular Resistencia IP55 (polvo y salpicaduras, no sumergibles) Altavoz Dinámico de 12 mm Respuesta en frecuencia 20 Hz a 40 kHz Certificación Hi-Res Audio Wireless Ecualizador 10 bandas y calibración personalizada Efectos de sonido Audio Espacial y DeepX Stereo Bluetooth 6.1 Códecs LDAC, AAC y SBC Alcance Hasta 10 m en espacios abiertos Latencia Mínima de 110 ms Conexión multipunto Hasta 3 dispositivos Autonomía Hasta 42 horas con el estuche Colores Stardust Black, Moonlight White y Aurora Purple

Diseño, acabados y colocación

El estuche es de los que no llaman la atención, y lo digo como algo bueno. Tiene un plástico blanco mate y unas esquinas muy redondeadas, con el logotipo de vivo grabado en la tapa y un pequeño piloto luminoso en el frontal. El puerto USB-C queda en la base. Cabe en la palma de la mano sin problema y en el bolsillo del pantalón apenas abulta, algo que agradezco más que cualquier detalle estético.

Los auriculares de la unidad blanca tienen un detalle curioso. La cara exterior de cada esfera muestra unas vetas grises que recuerdan al mármol y, según vivo, el dibujo varía de una unidad a otra, así que no hay dos pares iguales.

Colocarlos es muy sencillo desde la primera vez. Se desliza el puente por el borde de la oreja, la esfera queda delante del conducto y la cápsula se esconde detrás, sin tener que buscar la postura. No hay auricular izquierdo ni derecho, porque vivo asegura que detectan en qué oreja están y ajustan los canales estéreo por su cuenta. Parece un detalle menor hasta que lo usas a diario y dejas de mirar cuál coges del estuche. Al no ocupar el lóbulo, no molestan con las patillas de las gafas como ocurre con los modelos que se enganchan por encima de la oreja.

Sonido, el equilibrio como tónica

Es lo que más me ha sorprendido. Cada auricular usa un altavoz dinámico de 12 mm con doble imán, cubre un rango de 20 Hz a 40 kHz y tiene la certificación Hi-Res Audio Wireless, que son cifras habituales en esta gama. Al escucharlos se nota que vivo ha cuidado el ajuste, porque los graves tienen presencia sin tapar las voces y los agudos no resultan chillones cuando se sube el volumen.

La sensación de aislamiento merece una explicación, porque estos auriculares no tienen cancelación activa de ruido y el oído queda abierto por diseño. Aun así, con la música en marcha el entorno pasa a un segundo plano mucho más de lo que esperaba de un modelo de clip. Sigues oyendo un claxon o a alguien que te habla de cerca, que es precisamente la gracia de este formato, pero el sonido no se diluye en cuanto sales a la calle. vivo incluye también un modo pensado para reducir lo que escucha quien está a tu lado, útil en el transporte público o en una oficina silenciosa.

El códec LDAC permite recibir música con mucha más información desde un móvil Android compatible, lo que tiene sentido si escuchas archivos de alta resolución o un servicio de streaming que los ofrezca. Con un iPhone el sonido viaja en AAC, que funciona bien y en un auricular abierto deja la diferencia en algo difícil de apreciar. Para ajustar el sonido hay un ecualizador de 10 bandas con calibración personalizada y dos efectos, Audio Espacial y DeepX Stereo, que amplían la sensación de escenario en películas y conciertos.

Conectividad, llamadas y funciones inteligentes

Utilizan Bluetooth 6.1 y pueden estar conectados a la vez a tres dispositivos, por ejemplo el móvil, una tableta y el portátil, y pasar de uno a otro sin volver a emparejarlos. Es una función que se agradece mucho más que cualquier efecto de sonido cuando trabajas con el ordenador y te entra una llamada en el teléfono. El alcance llega a los 10 metros en espacios abiertos y la latencia mínima es de 110 milisegundos, suficiente para ver series y vídeos sin desajuste entre imagen y voz, aunque en juegos rápidos puede notarse un ligero retraso.

Para las llamadas, vivo combina dos micrófonos con un sensor de conducción ósea que capta la vibración de la voz y ayuda a separarla del viento y del tráfico. Las funciones más llamativas, como la traducción en tiempo real, los avisos por voz o la búsqueda de los auriculares perdidos, dependen de tener un móvil vivo o iQOO compatible. Con un teléfono de otra marca se quedan en unos buenos auriculares Bluetooth, sin esos añadidos.

Batería y carga

Cada auricular aguanta hasta 10 horas de reproducción y el estuche eleva el total a 42 horas. Son cifras buenas para un formato tan pequeño y, en el uso diario, permiten cubrir una semana de trayectos y horas de oficina sin pensar en el cargador. La marca anuncia también una carga rápida con la que 10 minutos dan para unas 3 horas de música, útil para esos días en los que descubres que el estuche estaba vacío justo antes de salir. El estuche se carga por USB-C. Cuentan además con carga inalámbrica, un acierto.

Disponibilidad y precio

Los vivo Buds Clip se venden en la tienda oficial de vivo en España en tres colores, Stardust Black, Moonlight White y Aurora Purple. Su precio oficial es de 179 euros, aunque ahora mismo la propia tienda los tiene rebajados a 159 euros.

Mi valoración de los vivo Buds Clip

Me han convencido por donde menos esperaba. El sonido tiene cuerpo, las voces se entienden con claridad y la sensación de aislamiento es muy superior a la que suele ofrecer un auricular que deja el oído libre. Pesan tan poco que se olvidan en la oreja, se colocan a la primera, la conexión a tres dispositivos resuelve el cambio constante entre móvil y ordenador y la autonomía anunciada es de las más altas del formato.

Ahora bien, las funciones más interesantes, con la traducción a la cabeza, quedan bloqueadas para quien no tenga un móvil de la marca, y quien use un iPhone o un Android de otro fabricante paga lo mismo por menos. La certificación IP55 cubre los auriculares, pero no el estuche. Por su precio me parecen una compra muy recomendable para quien quiere escuchar música por la calle sin renunciar a oír lo que pasa alrededor y sin conformarse con un sonido mediocre.