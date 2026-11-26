Basta un dominio con una letra cambiada, un catálogo copiado y unos descuentos imposibles para montar una tienda que, a primera vista, parece la de siempre. Las tiendas falsas llevan años en la red, y el Black Friday, que este año se celebra mañana viernes 27, es su mejor escaparate.

Un viernes de carritos llenos también para los estafadores

Las estafas con tiendas falsas no solo perjudican al comprador. Ubilibet, una empresa que ayuda a otras compañías a evitar que se suplante su marca en internet, advierte de que las marcas imitadas también salen perdiendo. El cliente estafado pierde el dinero que ha pagado, y la marca copiada puede perder su confianza aunque no haya tenido nada que ver con el engaño.

La última encuesta de la OCU, publicada el 13 de noviembre, calcula que el 76% de los españoles prevé comprar algo durante esta campaña, dos puntos menos que el año pasado. El gasto medio previsto se queda en 196 euros por consumidor.

Una parte importante de ese dinero se gastará en internet. Según datos de la OCU recogidos por Ubilibet, el 58% lo hará exclusiva o principalmente online.

El fraude crece con ese volumen. La empresa de información crediticia TransUnion consideró sospechosas de fraude el 1,2% de las transacciones digitales de su red en España durante el Black Friday de 2024. Con tantas operaciones concentradas en pocos días, ese porcentaje supone muchas compras bajo sospecha.

La IA pone el disfraz al alcance de cualquiera

Mónica Sorribas, responsable legal y de protección de marca de Ubilibet, cree que la inteligencia artificial ha cambiado la escala del problema. Copiar el aspecto de una web y de una marca conocida es hoy mucho más fácil, y para el comprador es más difícil detectar el engaño. Según Sorribas, suplantar una marca resulta ahora relativamente sencillo.

Los estafadores combinan dominios fraudulentos, webs clonadas y campañas de phishing que llevan al usuario hasta la tienda falsa. Las cifras oficiales dan una idea del tamaño del problema. INCIBE gestionó en 2025 más de 45.000 incidentes de fraude online y, junto a Red.es, colaboró en el cierre de 4.600 dominios .es potencialmente fraudulentos. Ese mismo año, el 18% de las consultas de empresas al 017, su línea de ayuda en ciberseguridad, tuvo que ver con suplantaciones por imitación.

La cuenta que le llega a la marca suplantada

Al comprador, el perjuicio le llega de golpe. A la empresa imitada, por varias vías. Las tiendas falsas le quitan ventas, la obligan a gastar recursos en localizar y retirar contenidos y asocian a su nombre una mala experiencia que puede dañar la confianza construida durante años. Ubilibet insiste en un matiz importante. Registrar la marca o sus dominios no impide, por sí solo, que un tercero la suplante con una dirección parecida.

Prevenir, vigilar y actuar antes del pico de ventas

La receta de Ubilibet, que precisamente vende este tipo de servicios, ataca el problema por tres frentes. Primero, identificar las variantes de los dominios propios y valorar si conviene bloquearlas antes de que alguien las registre. Segundo, vigilar de forma continua las páginas, dominios y contenidos que puedan hacerse pasar por la empresa.

Tercero, tener preparado un procedimiento de respuesta, que va desde pedir la retirada de contenidos fraudulentos hasta enviar requerimientos de cese o recuperar los dominios que imitan a la marca. La idea es no tener que improvisar en plena campaña, cuando cada día que una web falsa sigue activa puede sumar nuevas víctimas.

La barra de direcciones, primera defensa del comprador

Mientras tanto, al usuario le toca desconfiar. Es mejor teclear la dirección de la tienda que entrar desde un anuncio en redes sociales o un enlace recibido por mensaje. También hay que mirar con calma el dominio y sospechar de rebajas que dejan un producto muy por debajo de su precio habitual.

Pagar con un método que permita reclamar el cargo hace más fácil recuperar el dinero si algo sale mal. Ante cualquier duda, el 017 de INCIBE es gratuito y confidencial, y atiende tanto a particulares como a empresas.