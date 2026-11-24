La NASA presentará las primeras imágenes del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman el lunes 7 de diciembre a las 15:30, hora del Este de Estados Unidos. En la España peninsular y en Baleares serán las 21:30. En Canarias, las 20:30.

El acto se celebra en San Francisco, dentro del congreso anual de la American Geophysical Union (AGU), una de las grandes reuniones científicas sobre la Tierra y el espacio. Se podrá ver en nasa.gov/live y en otros canales de la NASA y de la AGU. A la misma hora, las imágenes se publicarán, el enlace no está activo todavía, aquí. Quien no quiera ver la retransmisión entera puede ir directamente a la galería.

La NASA no ha dicho cuántas imágenes mostrará ni de qué zonas del cielo. Su aviso a los medios solo adelanta vistas profundas y panorámicas del universo, elegidas para mostrar lo que Roman puede aportar al estudio de la energía oscura, la materia oscura y los planetas de otras estrellas.

Un telescopio que mira a lo ancho

Roman trabajará junto al Hubble y al James Webb, pero con otra especialidad. Según la NASA, cada imagen de su cámara principal abarca unas 100 veces más cielo que una imagen típica del Hubble, con una nitidez parecida. Cada toma cubre un trozo de cielo más grande que la Luna llena vista desde la Tierra.

Esa diferencia cambia el tipo de trabajo. Otros telescopios hacen retratos muy detallados de objetos concretos, y Roman está pensado para cartografiar enormes regiones del cielo en poco tiempo. Con esos mapas, los astrónomos quieren reconstruir cómo se ha expandido el universo a lo largo de su historia, una de las vías para entender la energía oscura, y localizar miles de exoplanetas.

De ese trabajo se encarga el Wide Field Instrument, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles, según la NASA, formada por 18 detectores. El telescopio lleva además un coronógrafo, que tapa la luz de una estrella para poder fotografiar los planetas que giran a su alrededor. En esta misión es una demostración tecnológica y no uno de los instrumentos científicos principales.

El volumen de información también será considerable. La agencia calcula que Roman enviará más de 1,4 terabytes al día, y todos esos datos serán públicos. El nombre homenajea a Nancy Grace Roman, la primera jefa de astronomía de la NASA y una de las impulsoras del Hubble.

Lanzado en agosto y con combustible para décadas

Roman despegó el 30 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un Falcon Heavy de SpaceX. Desde entonces viaja hacia el punto de Lagrange L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, la misma zona en la que trabaja el James Webb. La NASA calcula que el viaje dura unos tres meses.

Durante el trayecto ya ha superado varias pruebas. En septiembre, el equipo encendió la cámara y publicó una imagen de prueba en la que las estrellas aparecían como anillos borrosos, porque el instrumento aún no estaba enfocado.

Ese mismo mes, la NASA anunció que una primera corrección de rumbo muy precisa, junto con otros ahorros, deja combustible para al menos 22 años de operaciones, frente a los 10 que se habían previsto. Esa cifra solo mide el combustible. Cuánto dure de verdad la misión dependerá también del resto de componentes. En aquel momento, la agencia hablaba de publicar las primeras imágenes científicas a principios de 2027 como muy tarde. El 7 de diciembre queda dentro de ese plazo y antes de lo que muchos esperaban.

Un píxel con nombre propio

La NASA ha abierto en paralelo una campaña llamada Adopt a Pixel para que cualquiera pueda quedarse con un píxel de una de esas primeras imágenes. En la web de la misión solo hay que dar un nombre y un correo electrónico. Cada dirección puede reservar un único píxel. A cambio se recibe un certificado digital con el número del píxel asignado. No tiene más valor que el simbólico, pero añade un aliciente para seguir el directo del día 7.

La presentación prevista para ese día servirá sobre todo para enseñar de qué es capaz el telescopio. Después, Roman tendrá que terminar su puesta a punto antes de empezar los grandes rastreos del cielo para los que se ha construido, y será entonces cuando se mida lo que aporta de verdad. Las primeras imágenes deberían dejar claro si la cámara está a la altura de lo que promete la NASA. Los resultados sobre la energía oscura o los nuevos exoplanetas tardarán años en llegar.