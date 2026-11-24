Si ves la televisión por antena y desde principios de noviembre no encuentras canales como Clan o Boing, puede que te falte un paso: volver a sintonizar el televisor. Desde el 5 de noviembre de 2026, según el Ministerio, hay que resintonizar para ver en ultra alta definición (UHD) los principales canales de ámbito estatal.

Lo explicó el Ministerio para la Transformación Digital en una nota del 4 de noviembre. El cambio llega con la tecnología DVB-T2, que según el Ministerio permite más nitidez y calidad de imagen y de sonido.

Para verlo hace falta resintonizar el televisor. Y que el aparato sea compatible, algo que se comprueba en el propio menú.

Desde el 5 de noviembre

Según la nota, los trabajos para implantar el DVB-T2 en la TDT concluían la noche del 4 de noviembre. A partir de las 8 de la mañana del jueves 5 ya había que resintonizar para ver los principales canales estatales en UHD.

Ese mismo día debía empezar a emitir un canal nuevo, La Séptima, según la nota. Es uno de los que el Ministerio señala como posibles ausentes en los televisores sin resintonizar.

El Ministerio recuerda que la ultra alta definición ofrece mayor nitidez y calidad de imagen y de sonido. La guía lo resume en su portada con un lema: más calidad y más nitidez.

Qué pasa si no resintonizas

Si no se vuelve a sintonizar, la mayoría de los canales se siguen viendo como antes, en alta definición (HD). Pero, según la nota del Ministerio, algunos podrían cambiar de posición o no verse.

El Ministerio cita en concreto Clan, DKiss, A3Series, BeMad, Boing y La Séptima, un canal nuevo que, según la nota, iniciaba sus emisiones el mismo 5 de noviembre.

Según la nota, eso depende de las configuraciones técnicas de los centros emisores y de los propios aparatos de televisión.

Quién tiene que hacerlo

La guía de resintonización que publicó el Ministerio lo aclara según cómo se vea la tele. Quien la ve por antena, sí debe resintonizar.

Quien ve la TDT a través de plataformas no tiene que hacer nada, según la misma guía. La guía lo resume así: todo depende de cómo se vea la TDT en cada casa.

Los canales que, según la guía, empezarían a emitir en UHD el 5 de noviembre son La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. También aparece el servicio visual Radio para todos, de RNE.

Cinco pasos para resintonizar

El proceso que describe la guía del Ministerio es corto. Primero se enciende el televisor y se entra en el menú de ajustes o configuración.

Después se elige la opción de búsqueda automática de canales. Hay que esperar a que termine la sintonización y, al final, guardar los cambios.

¿Es compatible tu televisor?

Para ver los canales en UHD no basta con resintonizar: el aparato tiene que ser compatible. Según el Ministerio, todos los televisores comprados después de marzo de 2025 lo son.

Con los anteriores hay que mirar las especificaciones en el menú de configuración, como indican la nota y la guía. Si aparece cualquiera de estas referencias, 4K, UHD o 3840×2160, el televisor es compatible.

Si no lo es, el Ministerio explica que esos hogares seguirán recibiendo los contenidos en HD, como hasta ahora.

Para otras dudas, el Ministerio tiene en su web un apartado de consultas sobre la TDT, enlazado desde la propia nota.

Por qué cambia la TDT

Según el Ministerio, la mayoría de los países de la Unión Europea ya usa DVB-T2. Con este paso, los canales de la TDT podrán competir mejor con el satélite o la televisión por internet, que ya emiten en UHD.

El cambio forma parte del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Habrá una segunda fase, con UHD en todos los canales estatales, autonómicos y locales.

Esa segunda fase empezará cuando el parque de televisores esté suficientemente adaptado, según el Ministerio. La nota no le pone fecha.

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La información procede de la nota del Ministerio para la Transformación Digital del 4 de noviembre de 2026 y de su guía de resintonización de la TDT en UHD.

Crédito de la imagen: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.