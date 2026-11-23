El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) publicó el 14 de octubre de 2026 un aviso de importancia alta sobre WhatsApp en el iPhone. Había detectado una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos recibían mensajes enviados desde sus cuentas que ellos no habían escrito. En esos mensajes se pedía dinero.

Según el aviso, con el identificador INCIBE-2026-743, los mensajes solicitaban dinero para resolver una supuesta urgencia y daban una cuenta bancaria para el pago. Las personas afectadas seguían teniendo acceso a WhatsApp y no veían esos mensajes en su historial.

El texto de INCIBE no indica si la oleada sigue activa. Sí explica paso a paso cómo proteger la cuenta y qué hacer si ya ha pasado.

Qué iPhone aparecen en los casos

En las consultas atendidas por INCIBE predominaban los dispositivos con versiones anteriores a iOS 18. También hubo algunas consultas de personas con iOS 26, en concreto con versiones anteriores a iOS 26.7.

El instituto aclara que esos datos corresponden a los casos atendidos. No implican que todas las personas con esas versiones estén afectadas.

También pueden verse afectados los familiares, amigos y otros contactos que reciban las peticiones y paguen, sea cual sea el teléfono que usen.

Primero, actualizar el iPhone

El primer consejo del aviso de INCIBE es mantener actualizados el iPhone y WhatsApp. La versión instalada se consulta en Ajustes, General, Información, Versión de iOS.

Para actualizar, INCIBE recomienda hacer antes una copia de seguridad y entrar en Ajustes, General, Actualización de software. Hay que instalar la versión más reciente compatible con el modelo. Entre sus referencias, el aviso enlaza las instrucciones de Apple para actualizar el iPhone, junto a un aviso técnico de INCIBE-CERT sobre ataques sin interacción contra cuentas de WhatsApp en iPhone con iOS 16.

El instituto añade un matiz: que no aparezca una actualización no demuestra que el teléfono haya quedado sin soporte. Si se confirma que ya no recibe correcciones de seguridad, aconseja valorar un dispositivo con soporte para las aplicaciones y datos sensibles.

Doble paso y dispositivos

WhatsApp se actualiza desde la App Store, en el apartado de la cuenta. INCIBE recomienda activar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y del sistema.

También pide activar la verificación en dos pasos, en Ajustes, Cuenta, Verificación en dos pasos. Hay que establecer un PIN y añadir un correo de recuperación al que solo tenga acceso el usuario. Ni el PIN ni los códigos que llegan por SMS o llamada se comparten.

Por último, INCIBE pide revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones que no se reconozcan. INCIBE advierte de que no encontrar dispositivos desconocidos no descarta por sí solo un uso no autorizado.

Si ya están usando tu cuenta

Lo urgente es que nadie pague. INCIBE aconseja llamar a los contactos, o mandarles un SMS, y contarles que esas peticiones no son tuyas. Antes de tocar nada en el móvil, hay que guardar pruebas: capturas, fechas, números de teléfono y, si ha habido pagos, sus datos.

Luego viene la parte delicada, porque el orden cuenta. Primero se actualiza el sistema del iPhone. Con iOS ya al día, toca hacer una copia de las conversaciones y esperar a que termine del todo.

Solo entonces se borra WhatsApp. Pero entero: quitar el icono de la pantalla no sirve. Se vuelve a bajar de la App Store, se registra el número con el código de seis dígitos que llega (y que no se le da a nadie) y se recupera la copia en cuanto la aplicación lo ofrezca.

El último paso es mirar de nuevo los dispositivos vinculados. INCIBE cuenta que, en los casos que atendió, hacerlo así funcionó. En cambio, a algunos usuarios no les bastó con actualizar iOS, ni con reinstalar WhatsApp antes de poner al día el sistema.

Si después de todo eso los mensajes siguen saliendo, el aviso remite a dos sitios a la vez: el soporte de WhatsApp y el 017, la línea de ayuda gratuita de INCIBE.

Si te piden dinero

Imagina que un familiar te escribe por WhatsApp: necesita 980 euros hoy y te los devuelve mañana. Es uno de los mensajes que reproduce INCIBE en su aviso. En otro, el supuesto conocido pide 970 porque, dice, ha llegado a su límite de transferencias.

La foto es la suya, el número también. Da igual, advierte el instituto: eso no garantiza que esté escribiendo esa persona.

Así que, antes de pagar, una llamada de teléfono normal o un mensaje por otra vía. En el mismo chat, nunca.

¿Y si el dinero ya ha salido? Entonces, al banco y rápido, por sus teléfonos o canales oficiales, para intentar parar la transferencia o recuperarla. INCIBE avisa de que la devolución no está asegurada.

Los mensajes y el justificante se guardan, y con ellos se pone la denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

En Techy contamos también cuándo INCIBE pidió instalar los parches de Outlook y su aviso sobre un fallo crítico en los discos de Synology. Y la regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

La información procede del aviso INCIBE-2026-743 del Instituto Nacional de Ciberseguridad, publicado el 14 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: INCIBE.