Desde el 20 de junio de 2025, los teléfonos inteligentes y las tabletas sin teclado que se venden en la UE llevan una etiqueta energética obligatoria. Pero no solo habla de consumo.

También dice cuántas horas dura la batería y cuántas cargas aguanta. Y si el aparato resiste caídas, si se puede reparar y si soporta el agua y el polvo.

Lo fija el Reglamento Delegado (UE) 2023/1669, aplicable desde esa fecha. Según la Comisión Europea, es la primera vez que un producto vendido en la UE tiene que mostrar una puntuación de reparabilidad.

La Comisión numera siete elementos en la etiqueta, además del código QR. Estas son las claves para leerla en la tienda.

Qué móviles la llevan

La norma afecta a los teléfonos inteligentes y a las tabletas sin teclado físico. Son las que usan un sistema parecido al de los móviles, como iOS o Android. Así lo explica la Comisión.

Quedan fuera, entre otros, los aparatos con pantalla flexible que se enrolla y los móviles para comunicaciones de alta seguridad. Tampoco entran las tabletas tipo ordenador, que suelen usar un sistema de escritorio y llevar teclado desmontable.

Según la Comunidad de Madrid, el vendedor debe exponer la etiqueta en el punto de venta, cerca del producto. En la venta online también hay que dar acceso a ella y a la ficha del producto.

La letra y las horas

Primero aparece la clase de eficiencia energética, de la A a la G. La A es la más eficiente y la G, la que menos.

A continuación está la autonomía de la batería por ciclo, en horas y minutos. La Comisión lo explica con un ejemplo. Si marca 10 horas, el móvil debería durar unas 10 horas antes de volver a cargarlo.

El dato sale de una prueba de uso estándar que reproduce una situación real.

La Comunidad de Madrid detalla que esa prueba incluye usos habituales. Entre ellos, llamadas, mensajes, datos, vídeo o juegos.

Cuántas cargas aguanta

Otro dato de la etiqueta es la autonomía de la batería en ciclos. Es el número de cargas y descargas que soporta hasta que su capacidad útil baja al 80 % de la que tenía nueva.

Además, según la Comisión, las normas de diseño ecológico fijan un mínimo. La batería debe aguantar al menos 800 ciclos conservando como mínimo el 80 % de su capacidad inicial.

Por definición, cuantos más ciclos marque la etiqueta, más cargas aguanta la batería antes de bajar de ese 80 %.

Caídas y reparación

La clase de fiabilidad en caída libre va de la A a la E. Se calcula con el número de caídas que aguanta el aparato en una prueba estándar sin que deje de funcionar bien. La A es la más robusta.

La clase de reparabilidad también va de la A a la E. Según Consumo Responde, de la Junta de Andalucía, sale de seis parámetros.

Son la profundidad del desmontaje, los tipos de fijaciones, las herramientas necesarias, las piezas de recambio, la duración de las actualizaciones y la información sobre la reparación. La Comisión añade que el detalle de esos seis parámetros está en la ficha de cada modelo en EPREL.

El código IP y el QR

El último dato es el índice de protección, el código IP. La primera cifra indica la protección contra el polvo, de 0 a 6, y la segunda, contra el agua.

La Comisión pone un ejemplo: un móvil con IP68 es estanco al polvo y se puede sumergir hasta un metro de profundidad.

La etiqueta lleva también un código QR. Al escanearlo, lleva a EPREL, la base de datos europea de productos con etiqueta energética. Allí está la información más detallada de cada modelo.

Piezas y actualizaciones

Las normas de diseño ecológico que acompañan a la etiqueta van más allá. Según la Comisión, obligan a poner las piezas de recambio clave a disposición de los reparadores profesionales en un plazo de 5 a 10 días laborables. Y a tenerlas durante siete años tras dejar de vender el modelo en la UE.

También exigen actualizaciones del sistema operativo durante al menos cinco años desde que se deja de vender la última unidad de ese modelo. Según las estimaciones de la Comisión, la vida media de un móvil de gama media pasaría de 3 a 4,1 años.

En Techy ya contamos qué recomiendan los fabricantes para que la batería del móvil dure más. Y hablamos de las baterías de litio que se reciclan con cáscaras de naranja y de la planta de baterías de silicio de Sagunto.

La información procede de la página de la Comisión Europea sobre móviles y tabletas y del Reglamento Delegado (UE) 2023/1669. También, de las guías de la Comunidad de Madrid y de Consumo Responde.

Crédito de la imagen: Comisión Europea.