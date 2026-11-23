Un móvil que se cae al agua, un portátil que no arranca o un virus que cifra todos los archivos. En cualquiera de esos casos, lo que salva las fotos y los documentos es una copia de seguridad. Y para hacerla bien, dos organismos oficiales de ciberseguridad recomiendan la misma regla: la 3-2-1.

En España lo hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta. En Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA). Las dos describen la misma regla, con pequeños matices.

La idea cabe en tres números: tres copias, en dos dispositivos o soportes distintos, y una de ellas en otro lugar.

Qué dice INCIBE

INCIBE la recomienda en al menos dos de sus guías para ciudadanos. En una guía de junio de 2023 sobre por qué una copia a tiempo puede evitar un desastre, la presenta como una recomendación general para que hacer copias resulte más sencillo.

Según el instituto, hay que «disponer siempre de tres copias de seguridad de un mismo tipo de información, en dos dispositivos distintos». Y una de ellas debe guardarse en un lugar diferente a los demás.

El instituto pone incluso un ejemplo doméstico. Esa copia puede estar en casa de un familiar, en forma de disco duro externo.

Qué dice CISA

La agencia estadounidense lo explica en su guía para hacer copias de los datos de una empresa. Su consejo es directo: «Follow the 3-2-1 backup rule», es decir, sigue la regla 3-2-1.

CISA la describe como una pauta de confianza. Habla de tres copias de los archivos importantes y de dos tipos distintos de soporte, como un disco duro y la nube.

La tercera condición equivale a la de INCIBE: una copia guardada fuera, lejos del lugar donde está el negocio. Donde INCIBE habla de dos dispositivos distintos, CISA pide algo más concreto: dos tipos de soporte. La agencia repite la misma regla en su guía para las administraciones públicas.

Por qué tres copias

Según la lógica de la regla, si solo hay una copia y falla, se pierde todo. Con tres, tendrían que fallar las tres a la vez.

Usar soportes distintos busca que un mismo problema no afecte a todas las copias. CISA pone como ejemplo combinar un disco duro y la nube.

INCIBE recuerda que la nube tiene ventajas, como tener la información disponible desde cualquier dispositivo. Pero también avisa de sus riesgos: la información no está bajo nuestro control y un fallo o una vulnerabilidad del servicio puede afectar a la disponibilidad de nuestros datos.

La copia que está fuera

La copia alejada sirve para lo que pueda pasar en casa o en la oficina. Si el ordenador y el disco están juntos, un mismo daño físico puede acabar con los dos.

CISA añade que combinar copias en el propio lugar y copias remotas protege frente a amenazas, fallos del equipo y daños físicos. Y recomienda proteger las copias con seguridad física, cifrado y copias desconectadas.

En el cifrado, INCIBE coincide con la agencia estadounidense. En otra de sus guías, de 2021, aconseja cifrar la información. Así, si la copia acaba en manos de otro, no podrá leer su contenido.

Automática y probada

CISA añade otros dos consejos para que la regla funcione. El primero es elegir un sistema de copias que funcione de forma automática y periódica, porque las copias regulares protegen frente al ransomware y otros programas maliciosos.

El segundo es comprobar que las copias sirven. La agencia pide probar que se pueden restaurar los datos, tanto completos como en parte. Y poder volver atrás al menos siete días si hace falta.

Un ejemplo de cómo aplicarla en casa: los archivos en el ordenador, que cuentan como una de las tres copias, otra en la nube y otra en un disco duro externo guardado en otra casa.

En Techy hemos contado fallos recientes que muestran por qué importa. INCIBE avisó de un fallo crítico en los discos en red de Synology, que se usan, entre otras cosas, para guardar copias. Y también pidió instalar los parches de Outlook ante un fallo que ya se estaba explotando.

Protección de Datos, por su parte, ha publicado un decálogo de consejos para usar agentes de IA.

La información procede de las guías de INCIBE del 5 de junio de 2023 y del 29 de septiembre de 2021. También, de las guías de CISA Back Up Business Data y Back Up Government Data.

Crédito de la imagen: INCIBE.