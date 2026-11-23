España afronta una semana decisiva ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una cita que no sólo determinará quién gobernará el país durante los próximos años, también podría marcar el rumbo de la Bolsa española.

La historia demuestra que la Bolsa no suele recibir las urnas con optimismo. Desde la creación del Ibex 35 en 1992, el selectivo ha cerrado con pérdidas en 10 de las 11 primeras sesiones posteriores a unas elecciones generales. Es decir, en el 91% de las ocasiones.

Según un informe elaborado por XTB sobre el impacto bursátil de las elecciones de 2026, la caída media del índice en esas jornadas alcanza el 1,92%. Pero el castigo se intensifica cuando las urnas provocan un relevo en el Ejecutivo. En las cuatro elecciones que dieron paso a un cambio de Gobierno, el Ibex retrocedió un 3,08% de media en la primera sesión y acumuló una pérdida del 3,27% al finalizar la semana. Por el contrario, cuando hubo continuidad política, el descenso inicial se moderó hasta el 1,25% y la semana terminó con una ganancia media del 0,95%.

La incertidumbre es uno de los principales factores que explican estos movimientos. En este sentido, los inversores no sólo valoran quién gana las elecciones, sino también la posibilidad de formar Gobierno, aprobar presupuestos y ejecutar las medidas económicas anunciadas durante la campaña.

Una modificación de los impuestos empresariales puede afectar a los beneficios de los bancos o las energéticas. Del mismo modo, los cambios en las inversiones públicas pueden alterar las expectativas de las compañías de defensa, infraestructuras o construcción.

El ejemplo más reciente llega de Estados Unidos; tras las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre, Wall Street reaccionó inicialmente con fuertes subidas: el S&P 500 avanzó un 1,6% en la sesión posterior a los comicios y el Dow Jones ganó un 3%. Sin embargo, la volatilidad regresó al mercado apenas un día después.

En el caso de España, los antecedentes no garantizan que el Ibex vuelva a caer después de los próximos comicios. XTB recuerda que cada elección coincide con circunstancias económicas distintas y que una reacción negativa inmediata no determina la rentabilidad de toda una legislatura. La gran paradoja es que, pese a su tendencia histórica a caer inmediatamente después de las urnas, la Bolsa española atraviesa uno de sus periodos de mayores ganancias.

Desde las elecciones de julio de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2026, el Ibex con dividendos se ha revalorizado un 137,3%. Una rentabilidad superior a la registrada por las principales bolsas internacionales durante ese periodo.

Indra y la banca como protagonistas

Más allá de la reacción inmediata de la Bolsa a las urnas, el comportamiento de las grandes cotizadas españolas durante la legislatura muestra importantes diferencias entre sectores. El Ibex 35, incluyendo dividendos, acumula una revalorización del 137,3% desde las elecciones generales de julio de 2023. Sin embargo, las ganancias no se han repartido por igual entre las compañías del selectivo.

Indra destaca como la empresa que más se ha revalorizado, con una subida del 375,4%. Su trayectoria bursátil ha estado estrechamente vinculada al incremento del gasto en defensa y a las expectativas de nuevos contratos tanto en España como en el conjunto de Europa. De hecho, los ingresos de su división de Defensa se duplicaron durante los nueve primeros meses de 2026.

Entre los impulsores del selectivo también está la banca. Sabadell, Unicaja, BBVA y CaixaBank figuran entre las cinco empresas más rentables del periodo, favorecidas por el cambio de escenario monetario. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo permitieron a las entidades aumentar los ingresos de sus préstamos sin trasladar inmediatamente todo ese incremento a la remuneración de los depósitos.

A ello se sumaron los buenos resultados del último trimestre: la mejora de los beneficios, los dividendos y las recompras de acciones, que reforzaron el interés de los inversores internacionales por el sector financiero español.

Sin embargo, no todos tienen la misma suerte. En el extremo contrario aparecen compañías cuyo negocio se ha visto más condicionado por el encarecimiento de la financiación y otros problemas específicos. Acciona Energía ha afrontado periodos de bajos precios de venta de electricidad y retrasos en las desinversiones previstas para reducir deuda. Cellnex, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en generar caja y disminuir su endeudamiento después de varios años de expansión mediante adquisiciones.

También han encontrado dificultades Grifols, Amadeus y Colonial, aunque por motivos distintos. La farmacéutica ha tenido que hacer frente a las dudas sobre su información financiera y a la presión para reducir la deuda. Amadeus se ha visto afectada por las interrupciones del tráfico aéreo derivadas del conflicto en Oriente Medio y por las incertidumbres sobre el impacto de la inteligencia artificial en las reservas de viajes. En el caso de Colonial, el aumento de los tipos de interés ha presionado las valoraciones de sus activos inmobiliarios, especialmente en el mercado de oficinas.

Según los expertos, las diferencias reflejan que la evolución de la Bolsa no depende exclusivamente del partido que gobierne. Las decisiones del BCE, el contexto internacional, las perspectivas de cada sector y la situación financiera de las empresas también desempeñan un papel determinante. De cara al 29-N, cuestiones como la fiscalidad empresarial, el gasto público, la política energética y la regulación podrían convertirse en algunos de los factores que vigilen los inversores para valorar las perspectivas de las cotizadas españolas.