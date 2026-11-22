Tras la caída registrada en la intención de voto hacia el PSOE y el notable ascenso del PP, después del cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los socialistas vuelven a recortar distancias con los populares, aunque aún mantienen una distancia superior a cinco puntos y 22 escaños. La suma de escaños entre PP y Vox otorgaría a los partidos de derecha una cómoda mayoría absoluta.

El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO proyecta un aumento de la participación de un total de 4 décimas con respecto a los datos de ayer. En total, se estima una participación del 72,6%, muy por encima de los 66,6% que se registró hace tres años en las elecciones generales de 2023.

Con esta elevada participación, el PSOE se recupera levemente de la caída registrada tras el cara a cara y se sitúa con un 27% de los votos, mientras que el PP sufre un ligero retroceso y pasa del 32,3% al 32,1%. Son dos décimas que, traducidas en escaños, supondrían una pérdida de dos escaños para los populares.

De acuerdo con los últimos datos, si hoy hubiera elecciones, el PP obtendría 133 escaños, dos menos que la proyección de ayer y cuatro menos de los obtenidos en las elecciones generales de 2023. Pero se mantendría con un amplio margen por encima del PSOE, que, pese a sumar tres escaños más que la proyección de ayer, se quedaría en 111 escaños, 10 menos que en los comicios de 2023.

Vox estable con 63 escaños

Por su parte, la formación que lidera Santiago Abascal, permanece estabilizada con el 19% de los votos y un total de 63 escaños. De confirmarse este resultado en las urnas el próximo 29 de noviembre, Vox se alzaría con 6,6 puntos porcentuales más de lo que obtuvo en las elecciones de 2023 y 30 escaños por encima de los que obtuvo entonces, con un total de 63.

En la otra cara de la moneda, el Frente Amplio, que lidera la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retrocede una décima con respecto al tracking publicado ayer, 20 de noviembre de 2026, y se mantiene muy por debajo de los resultados obtenidos hace 3 años por Sumar.

La proyección del estudio elaborado por DATA10 para OKDIARIO apunta a una gran bajada de la formación a la izquierda del PSOE, con un 6,6% de la intención de voto, frente al 12,3% obtenido en las generales de 2023. Eso significa que los 27 escaños obtenidos por la coalición electoral liderada entonces por la vicepresidenta Yolanda Díaz se reducirían en estos momentos a 10 escaños, lo que supone un retroceso de 17 escaños con respecto a 2023 y dejaría prácticamente imposible un posible gobierno de coalición de izquierdas, con participación de otros apoyos parlamentarios.

La suma de los resultados obtenidos por PP y Vox, en cambio, se muestra en estos momentos con un sólido 51,1% de los votos y un total de 196 actas de diputados al Congreso, veinte por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta.

Ficha técnica: Tracking realizado por DATA10 para OKDIARIO entre el 18 y el 21 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 3.000 entrevistas. Margen global de error: ±1,8% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.