Hoy, 22 de noviembre de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará nuboso, con mejora hacia la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán levemente en el Prepirineo y permanecerán estables en el resto, mientras que el viento soplará de manera variable, moderándose con rachas fuertes en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento sobre Barcelona, mostrando un manto azul despejado que promete una jornada agradable. Sin peligro de lluvias, el sol asomará como un tímido invitado alrededor de las 07:48, mientras las temperaturas comienzan a elevarse desde los 14 grados de la mañana hasta alcanzar un máximo de 20 por la tarde. Sin embargo, la humedad, en su punto más alto, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a estas condiciones.

A medida que avanza el día, el viento, que soplará desde direcciones variadas, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, pero sin considerar rachas fuertes. La tarde se perfila como un momento ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas de alrededor de 17 grados. Ya al caer la noche, la brisa suave se mantendrá fresca, cerrando la jornada en torno a los 14 grados cuando el sol se despida a las 17:26, dejando tras de sí un resplandor dorado en el horizonte.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posible lluvia

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire incierto, marcado por un soplo de viento que ya anticipa la inestabilidad. La mañana despierta con un cielo encapotado, donde las nubes amenazan con desatar las primeras gotas, mientras temperaturas alrededor de 17 grados ofrecen una sensación casi primaveral. A medida que avanza el día, el viento, que sopla en ráfagas de hasta 45 km/h, se convierte en protagonista, empujando las nubes y acentuando la sensación de frescura.

La tarde trae consigo un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados, pero el viento fuerte y la elevada humedad, que podrá llegar al 90%, harán sentir mucho más frío del que indica el termómetro. Con la perspectiva de lluvias y un descenso térmico notable, es recomendable sacar el paraguas y vestirse a capas; no sería prudente subestimar la inestabilidad de este singular día.

Ambiente cálido y soleado ideal en Badalona

La jornada de hoy se despierta en Badalona con un cielo despejado que invita a disfrutar de las primeras horas de luz, con el sol asomándose a las 07:47. La temperatura mínima de 12°C se siente fresca, pero a medida que avanza la mañana, el termómetro asciende hasta los 17°C, creando una sensación térmica agradable. Con el viento del oeste soplando a velocidades de hasta 30 km/h y rachas que pueden alcanzar los 50 km/h, se recomienda tener precaución.

Por la tarde, el ambiente se mantendrá cálido y ligero, alcanzando una máxima de 20°C. La humedad relativa se situará en un 40%, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables. El sol se despedirá a las 17:25, dejando un día con más de 9 horas de luz, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que contribuirá al buen ambiente del día.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados, brindando una sensación agradable, sin posibilidades de lluvia que interfieran en el día.

Este es un buen momento para disfrutar de un agradable paseo o simplemente relajarse al aire libre. La brisa suave y el ambiente tranquilo invitan a realizar actividades diarias con total comodidad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET