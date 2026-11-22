Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas marcarán el inicio de la jornada en buena parte de Andalucía hoy, 22 de noviembre de 2026. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a claros, aunque las brumas y bancos de niebla matinales puedan dificultar la visibilidad en algunas zonas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el litoral mediterráneo, mientras que en el interior habrá un descenso notable, especialmente en las Sierras Béticas. Los vientos soplarán con fuerza moderada del oeste, alcanzando rachas muy fuertes en las cumbres, aunque irán amainando por la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de noviembre

Calor y sol con suave brisa en Sevilla

El cielo se presentará despejado al amanecer en Sevilla, un regalo para quienes se despiertan con el sol asomando tímidamente a las 8:10. A medida que avanza el día, el ambiente se mantendrá cálido, con una temperatura máxima que alcanzará los 22 grados. La brisa del viento soplará de forma suave, a unos 10 km/h, aportando frescura, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos.

Ya por la tarde, la sensación térmica se acercará a la temperatura real y la calidez del sol se hará más intensa. La humedad, que se sentirá algo elevada, podría dar lugar a un ambiente cargado, pero la posibilidad de lluvia es prácticamente nula. Con el ocaso a las 18:09, la jornada se cerrará con una noche serena y cálida, ideal para disfrutar de la vida nocturna sevillana.

CÃ³rdoba: mañana fresca con sorpresas lluviosas

En Córdoba, la mañana se presenta con un aire fresco y un cielo que, aunque gris, promete un día lleno de sorpresas. La humedad en el ambiente y el ligero soplar del viento auguran un tiempo inquieto, ideal para quienes buscan aventuras bajo la lluvia.

A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 20°C, pero las condiciones no serán homogéneas: por la mañana se espera un cielo cubierto, que dará paso a un ambiente más tranquilo en la tarde. Con un 25% de probabilidad de lluvia durante la madrugada y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 20 km/h, es mejor llevar paraguas y abrigarse bien, evitando sorpresas desagradables.

En Huelva, cielos despejados y ambiente tranquilo

El tiempo en Huelva se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que oscilan entre los 10 y 20 grados. A lo largo del día, se podrán sentir leves rachas de viento, pero no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de las terrazas al aire libre. El ambiente será propicio para las actividades cotidianas, ofreciendo una oportunidad perfecta para compartir momentos agradables con amigos y familiares.

Agradable día soleado con viento en CÃ¡diz

Este día en Cádiz comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura se sitúa en torno a los 16 grados y una sensación térmica que puede llegar a los 21. El cielo lucirá mayormente despejado por la mañana, aunque existe una probabilidad de lluvia del 25% que podría presentarse. A medida que avance la jornada, el viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual.

Por la tarde, el cielo continuará despejado con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, favoreciendo un clima agradable. La probabilidad de lluvia será nula en este período, lo que permitirá disfrutar plenamente del tiempo soleado. La jornada contará con aproximadamente 10 horas de luz, brindando la oportunidad de aprovechar cada rincón de esta hermosa ciudad.

JaÃ©n: cielo cubierto y lluvia matinal

En la mañana, Jaén se despertará bajo un cielo cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que podría generar un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre 9 y 14 grados. A medida que avance el día, se espera que la lluvia cese, dejando paso a un cielo menos nublado y temperaturas con un máximo de 17 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas por la mañana y optar por ropa ligera por la tarde, disfrutando del sol cuando asome.

Agradable jornada de sol y brisa en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas en torno a los 11°C y cielos mayormente despejados. A medida que avanza la mañana, el mercurio sube, alcanzando los 22°C en la tarde, mientras un suave viento del norte sopla a 25 km/h, aportando una agradable brisa.

La jornada promete estabilidad, sin probabilidades de lluvia durante la tarde-noche. Sin embargo, se recomienda disfrutar del día al aire libre, ya que la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea muy placentera.

Granada: cielos grises con posibles lluvias

La mañana en Granada se presenta con cielos grises y una alta probabilidad de lluvias que podrían hacer acto de presencia en cualquier momento. Las temperaturas oscilan entre los 8 y 11 grados, por lo que el ambiente se siente fresco y algo húmedo, haciendo recomendable llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance el día, las nubes comenzarán a disiparse, dejando atrás un ambiente más despejado y agradable. La temperatura irá en aumento, llegando hasta los 19 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un paseo con algo más de comodidad. No olvides un paraguas, ya que la mañana podría ser caprichosa.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado y un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados. A medida que avancen las horas, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando hasta los 21 grados por la tarde bajo un cielo que se tornará algo más nublado. El viento suave del sureste, a 5 km/h, aportará una sensación agradable en esta jornada.

Con el sol brillando desde tempranas horas, es recomendable aprovechar el exterior antes de que el cielo se cubra ligeramente. La refrescante brisa nos recordará que, aunque el calor asome, las tardes almerienses suelen ser placenteras y propicias para disfrutar de un rato al aire libre.