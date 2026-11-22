El argentino Leandro Paredes se desmayó este sábado en plena entrevista post partido tras la celebración del título de la Copa Sudamericana con Boca Juniors. El finalista del Mundial 2026 con Argentina, protagonista de una grave agresión a Gavi, sufrió una descompensación a raíz de las altas temperaturas en Barranquilla, un malestar que antes le había obligado a ser sustituido contra el Atlético Mineiro.

El centrocampista se desvaneció mientras hablaba con un periodista de DSports y quedó tendido en el túnel del estadio ante el susto de todos los presentes. Paredes fue auxiliado de inmediato y recibió asistencia médica ante el inesperado suceso.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

El capitán de Boca Juniors sufrió un fuerte golpe de calor debido a las altas temperaturas (cerca de 30 grados con 80 % de humedad y casi 39 grados de sensación térmica), sumado al desgaste físico tras recuperarse recientemente de un desgarro. Afortunadamente, pocos segundos después, Paredes logró reincorporarse y se dirigió a pie al vestuario de su equipo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Durante el partido, el mediocentro pidió el cambio a los 58 minutos por ahogo y agotamiento extremo, momento en el que sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia tuvieron que abanicarlo con sus camisetas y aplicarle hielo en el banquillo.

En su rueda de prensa posterior, Rodolfo Arruabarrena puso calma al hablar del estado de Paredes. «Me lo crucé entrando al vestuario. Es verdad que, terminando el primer tiempo, tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Recién me enteré de que ahora le había pasado un bajón», afirmó su entrenador.

La sanción de la FIFA a Paredes

Hay que recordar que la FIFA sancionó a Paredes en agosto, más de un mes después de la final entre España y Argentina, con diez partidos por su comportamiento violento con los jugadores españoles al final del partido. El argentino agarró del cuello a Eric García y, cuando Gavi fue a defender a su compañero de selección y de club, éste contraatacó agrediendo al del FC Barcelona, pegándole en la cabeza.