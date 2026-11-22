El público del Inalpi Arena se convierte este domingo (18:00 horas) en testigo del último episodio de la serie anual. Aquí pone el tenis su punto y seguido hasta la próxima temporada, con un careo entre la versión mejorada de Zverev y el coraje de Alcaraz, que regresó en septiembre de una baja de casi cinco meses por lesión, ha ganado tres títulos —Tokio, Viena, París— y lleva dos partidos luchando contra los elementos ajenos y propios.

Dos opositores para una sola plaza como maestro en las ATP Finals, antigua Copa de Maestros. Los isquiotibiales de su muslo izquierdo le dieron un aviso a Alcaraz el pasado miércoles, cuando arrasó a Medvedev, y desde entonces compite a caballo entre evitar la lesión y rendir con garantías. Le valió con el orden y la potencia ante Cobolli y se exprimió más para desbloquearse mentalmente y remontar a Shelton en semifinales.

«Ha sido un partido difícil de afrontar mentalmente, pero me he encontrado muy bien físicamente. No he hecho el loco a la hora de ir a por todas las bolas», decía. El murciano ha aprendido este 2026 a competir contra los rivales y las molestias físicas. Los ganadores se forjan con títulos, los campeones con dolor y las leyendas en ambos estadios. Ha jugado más partidos fuera de la pista que dentro.

En Turín ha sabido adaptarse a todos los escenarios desde su toque muscular. Suspendió el entrenamiento del día siguiente y se fue a pasar pruebas médicas. Se trató con Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, y cambió sus rutinas para ganar tiempo y protegerse. En lugar de entrenar a las 10:45 de la mañana, como había hecho de forma habitual a lo largo de todo el torneo, desde la dolencia muscular se activa solo 40 minutos antes del partido.

Final de invictos

A la final llega Alcaraz imbatido, igual que Zverev, el otro cantante del concierto. Ha sido su año. Ha firmado un palmarés histórico entre las ausencias del propio Alcaraz y de Sinner, ambas por lesión. Bien por él, pues otro tenista podría haber aprovechado igualmente la coyuntura y no dio el paso. Zverev ha llevado la teoría a la práctica, esa que decía que sí, que podía cumplir las expectativas. De tal magnitud han sido desde que irrumpió en el circuito que todo lo que ganara, si no llevaba el apellido de Grand Slam, sabía a poco.

Este curso ha conquistado Roland Garros y US Open —también finalista de Wimbledon—, pero hay quien es perenne a las críticas. Si no gana, porque no gana; y si gana, porque gana. Zverev es el número uno del mundo, sí, también ha desbloqueado esa pantalla este año, más cuestionado que se recuerda. No obstante, ha sido la única alternativa consistente. Tiene ante Alcaraz la oportunidad de ser maestro por tercera vez y mandar un mensaje.

‘También gano a los mejores’. El enfrentamiento particular cae del lado español (7-6), pero el indoor del bando germano (3-0). ¿Saben cómo se juega la final? Correcto, en indoor. De hecho, los dos únicos enfrentamientos que han tenido en las ATP Finals en 2023 y 2024 han sonreído a Zverev. «Las estadísticas están para romperlas», ha dicho Alcaraz en más de una ocasión. Deberá romper también la que dice que Orantes y Corretja han sido los únicos españoles en ganar las ATP Finals en 55 años.