El Barcelona vuelve a la Liga con la misión de defender el liderato. Se fue al parón dando un golpe encima de la mesa tras ganar en el Metropolitano con una defensa muy mermada, pero la victoria del Real Madrid ante el Celta provoca que esté empatado a puntos con los blancos. Los de Hansi Flick tienen un duelo de altos vuelos este domingo (14:00 horas, Camp Nou) recibiendo al Villarreal.

Un Villarreal que es el equipo que más veces ha ganado en campo del Barcelona en los últimos años junto al Real Madrid. Tres veces, la última hace dos temporadas. Aunque inolvidable para los amarillos fue el 3-5 de la 23/24 con tres goles en el tramo final, dos de ellos en el descuento.

Pero la realidad es que el Villarreal no llega en su mejor momento a este partido tan exigente. Aunque el parón le ha venido bien. La derrota ante el Espanyol y la goleada ante el PSG hicieron mucho daño. También hay otra realidad, y es que este equipo de Íñigo Pérez ya sacó un punto del Metropolitano y estuvo muy cerca de hacerlo en el Bernabéu.

Es favorito el líder de la Liga que ha ganado todos sus partidos excepto el Clásico contra el Real Madrid, que perforó el Camp Nou. Los de Hansi Flick quieren mantener esa distancia de tres puntos respecto a los blancos. Recupera el técnico alemán a De Jong, Dani Olmo, Koundé y Cubarsí. Pero vuelve a perder a Christensen.

Un partido que se espera de mucha exigencia para dos equipos con partidos de Champions esta semana. Un encuentro que para los equipos grandes siempre es peligroso después del parón. Mucho desgaste, relajación, molestias… Tendrá que lidiar Hansi Flick con eso para mantener su racha en Liga. Lo arbitrará Hernández Hernández con Cuadra Fernández en el VAR.

Alineaciones de Barcelona y Villarreal