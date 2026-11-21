Alejandro Hernández Hernández arbitrará el partido de la decimotercera jornada de Liga de este domingo entre el Barcelona y el Villarreal en el Camp Nou a partir de las 14:00 horas. Es la primera vez que el colegiado canario dirigirá un partido del equipo culé esta temporada. Estará acompañado por Cuadra Fernández en el VAR.

El Barcelona defenderá el liderato (le saca tres puntos al Real Madrid y los blancos juegan unas horas antes) este domingo recibiendo al Villarreal en el Camp Nou. Un partido que llega justo después del segundo parón de selecciones. Siempre complicado este regreso para los equipos grandes.

El árbitro de la contienda será el canario Hernández Hernández con Cuadra Fernández en el VAR. Un colegiado que ha dirigido cinco partidos de Liga este curso y dos de ellos fueron muy polémicos. Uno de ellos, el Betis – Real Madrid, con victoria verdiblanca y un penalti final que los blancos pidieron que se repitiese. El segundo, el derbi vasco en San Mamés con un penalti sobre Nico Williams que no fue.

La curiosidad es que será la primera vez este curso que Hernández Hernández dirigirá un partido del Barcelona. La segunda al Villarreal tras el 2-2 que lograron los amarillos en el Metropolitano a principios de curso.

Un árbitro que fue el único español que arbitró en el pasado Mundial con aquel Brasil – Haití. Este curso ha dirigido dos partidos de la Liga de Naciones y uno de la Europa League. También hay que recordar que el año pasado arbitró el Clásico de la Liga en el Camp Nou que le dio la Liga al Barcelona.