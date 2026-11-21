Marco Bezzecchi se ha llevado una pole de récord en el GP de Portugal de MotoGP. El italiano ha dejado sin premio a un Marc Márquez que dominó casi toda la sesión de clasificación y al final fue segundo. Le dejó sin pole y sin récord. Pero eso no le impidió sonreír al español, porque le ha ganado la primera batalla a Jorge Martín y podría ser campeón en la sprint. El madrileño tendrá que remontar saliendo desde la séptima plaza si quiere seguir teniendo alguna opción de luchar por el campeonato el domingo.

Llegó la hora de la verdad y Márquez se puso serio. Después de un viernes sufrido, marcado por los nervios y la tensión de jugarse un título, el 93 salió con todo para intentar llevarse la pole. De primeras, arrancó con calma en la vuelta de calentamiento y luego se puso en modo time attack y firmó el mejor tiempo tras los primeros intentos.

La pista estaba ya seca, pero los pianos seguían algo mojados y debían tener cuidado. En ese tipo de condiciones, Marc Márquez volvió a demostrar que es el mejor. Tras las primeras vueltas lanzadas, los pilotos se fueron a boxes con el 93 al frente, Bezzecchi segundo y Acosta tercero. Martín era octavo. Sus sensaciones no eran nada buenas y tampoco mejoraron después.

Al volver a pista para el segundo y último intento, Marc mejoró su registro hasta en dos ocasiones. Sólo había un piloto que podía dejarle sin pole en un circuito en el que nunca ha ganado, Marco Bezzecchi. El español bajó en tres décimas su crono, pero es que el piloto italiano venía todavía más fuerte, bajando en más de medio segundo el tiempo del hombre de rojo.

Parecía imposible que se batiera el récord de Márquez de 2023 (1:37.226), pero Bezzecchi lo logró. El de Aprilia paró el crono en 1:37.201, casi medio segundo más rápido que Marc, segundo clasificado. Tercero era Fabio Di Giannantonio, a seis décimas de Bezz y a una de la Ducati roja. Jorge Martín, por su parte, solo pudo ser octavo y se le complica la posibilidad de aplazar el alirón del ilerdense al domingo.

Moreira y Lecuona pasan a Q2

Una bandera roja por una fuerte caída de Diogo Moreira en la 15 tras tocar el piano a poco más de un minuto para el final provocó que se parara la sesión. El de Honda era primero de la Q1 en ese momento con Iker Lecuona segundo. Y así se quedó. Las condiciones de la pista eran mixtas y, como todavía quedaban algunos tramos mojados, el brasileño acabó saliendo por orejas al tocar el piano.

La sesión se reanudó, pero solamente salieron cuatro pilotos cuando se reanudó la sesión: Dixon, Marini, Pol Espargaró y Rins. Esto sirvió a los pilotos de la Q2 para tomar buena nota de ello y salir directamente con neumáticos de seco a la batalla por la pole.