Pep Guardiola nunca ha escondido sus ideas políticas ni su posicionamiento respecto al futuro de Cataluña. El entrenador catalán ha defendido públicamente durante años el derecho a decidir de los ciudadanos catalanes y ha expresado su apoyo al movimiento independentista. Una postura que mantuvo tanto durante su etapa en el Barcelona como en sus posteriores aventuras profesionales en Alemania e Inglaterra.

Una de sus declaraciones más polémicas tuvo lugar en junio de 2017, cuando participó en un acto multitudinario en Barcelona a favor del referéndum de independencia del 1 de octubre. Guardiola aprovechó aquella intervención para lanzar un mensaje muy crítico contra el Gobierno español y denunciar lo que consideraba una persecución política contra Cataluña. «Los catalanes somos víctimas de un Estado que puso en marcha una persecución política impropia de una democracia», afirmó entonces el técnico de Santpedor.

El entrenador también hizo referencia a diferentes situaciones que estaban perjudicando a Cataluña: «Hoy el Estado español persigue incluso el debate político. Una amenaza extensible a todos los demócratas: al Gobierno, al Parlamento, a su presidencia y a su mesa. Incluso a la función pública y a nuestros empresarios que se ven presionados por la Fiscalía y la Policía Judicial».

Las frases más polémicas de Guardiola

Guardiola fue todavía más allá al defender que la respuesta debía pasar por las urnas y por la participación ciudadana. «No tenemos otra salida, sino votar. Somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política y persecución policial», insistió. Además, apeló a la comunidad internacional para que prestara atención a la situación catalana y defendiera los derechos que, según su interpretación, estaban siendo amenazados.

No era la primera vez que el técnico mostraba públicamente su respaldo a la independencia de Cataluña. De hecho, en 2015 se incorporó a la candidatura de Junts pel Sí para las elecciones autonómicas, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del movimiento soberanista. Su implicación política siempre ha estado vinculada a su sentimiento de pertenencia a Cataluña. En septiembre de 2017, durante los días previos al referéndum, Guardiola volvió a pronunciarse sobre la situación política y quiso matizar que, en su opinión, el debate no debía centrarse exclusivamente en la independencia. «Esto no va de independencia, va de decidir y de poder votar. Esto no va de independencia, va de democracia», aseguró en un vídeo difundido por la Asamblea Nacional Catalana.

También dejó una de sus declaraciones más conocidas sobre la posibilidad de representar internacionalmente a Cataluña. En una entrevista concedida en 2015, explicó que habría elegido jugar con la selección catalana si hubiera existido un Estado propio. «Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Cataluña porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable», reconoció. Al mismo tiempo, quiso aclarar que había defendido con orgullo la camiseta de España: «Cuando jugué con España lo hice encantado de la vida, porque cuando compites también representas lo que somos».

Más recientemente, en noviembre de 2026, Guardiola volvió a abordar su relación con Cataluña y su trayectoria con la selección española en una conversación con la plataforma Guanyarem. El entrenador insistió en que ambas cuestiones no eran incompatibles y defendió que cada persona debe tener libertad para expresar sus ideas políticas. «No me molesta que alguien tenga una postura política diferente a la mía, porque cada persona debe poder defender libremente sus pensamientos», explicó.