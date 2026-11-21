La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid ha inaugurado La corriente del confort. De lo cotidiano a lo heroico, una exposición dedicada al artista Miki Leal (Sevilla, 1974) que podrá visitarse del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Comisariada por Enrique Juncosa, la muestra reúne más de 120 obras realizadas a lo largo de los últimos veinte años, entre pinturas, grabados, cerámicas, esculturas y muebles, e incluye piezas inéditas y nuevas producciones creadas especialmente para la ocasión.

Miki Leal ahora vive entre España y Portugal, país luso donde tiene su casa con taller y donde, según adelantó en la presentación de la muestra, está preparando un proyecto de residencia de artistas.

El título de la exposición procede de La corriente del confort, una serie de obras de pequeño formato realizadas por Leal en 2025, vinculadas a un universo hedonista, estético y privado de origen autobiográfico. A partir de esta idea, la muestra propone un recorrido por dos décadas de trabajo en las que el artista construye una particular autobiografía a través de sus intereses personales y culturales, como la arquitectura, el diseño, el cine, la literatura, la música, la historia del arte, los viajes o el tenis.

“Es un autorretrato psicológico, una especie de ‘mikitología’, construida a partir de mis intereses y de las cosas que forman parte de mi universo personal”, explica Miki Leal. Sus obras combinan experiencias, recuerdos y referencias culturales que transforman escenas y espacios cotidianos a través de la pintura.

La planta baja reúne principalmente obras realizadas desde 2017, comenzando por un conjunto de pinturas creadas en Roma ese mismo año, un momento a partir del cual su trabajo adquiere una mayor densidad formal y narrativa. Por su parte, la primera planta presenta una selección de piezas, en muchos casos anteriores a esa fecha, organizadas por temas que permiten establecer relaciones entre distintas etapas de su producción artística.

“No es una retrospectiva cronológica, pero el recorrido permite apreciar la evolución de su pintura, desde las primeras obras, más sencillas y monocromáticas, hasta las más recientes, con mayor riqueza cromática, veladuras y capas”, señala el comisario Enrique Juncosa.

Una exposición concebida como instalación

Uno de los elementos centrales de la muestra es la intervención que Miki Leal realiza en la propia arquitectura de la Sala Alcalá 31, transformándola en una suerte de espacio privado que podría ser su propia casa.

Concebida como un gran dibujo tridimensional, que puede contemplarse en su totalidad desde los balcones de la primera planta, la instalación incorpora grandes peanas de distintas formas, superficies de azulejos de colores y columnas con elementos ornamentales que convierten el espacio expositivo en una extensión de su obra.

Para esta intervención, el artista toma como referencia Villa Arpel, la casa ficticia diseñada por Jacques Lagrange para la película Mon oncle (1958), de Jacques Tati. Concebida originalmente como una sátira de las nuevas corrientes de la arquitectura moderna y de la sociedad francesa de posguerra, la vivienda sirve a Leal como punto de partida para explorar contrastes entre colores, materiales y formas, sin reproducirla de manera literal.

La pintura ocupa un lugar central en la trayectoria de Miki Leal, uno de los artistas más destacados de su generación. Su trabajo se caracteriza por el uso de pintura acrílica diluida en abundante agua sobre papel, una técnica que confiere a las imágenes una apariencia cercana a la acuarela. La fluidez y la inmediatez de este procedimiento aportan un carácter íntimo a sus composiciones, a menudo de gran formato y organizadas en dípticos o trípticos.

Las referencias culturales constituyen otro de los rasgos fundamentales de su obra. En las piezas reunidas en la exposición aparecen ecos de creadores como Truman Capote, John Cheever, Miles Davis, Henri Matisse o Le Corbusier, así como de movimientos artísticos, arquitecturas y objetos de diseño. Estas influencias sirven al artista para explorar cuestiones relacionadas con la geometría, el mobiliario, la belleza o las formas de habitar los espacios, estableciendo conexiones entre la memoria personal y la cultura visual.

A lo largo de su trayectoria, Leal también ha mantenido una estrecha relación con otros artistas de su generación y ha participado en proyectos colectivos, entre ellos la creación de Nave Oporto, un complejo de estudios en Madrid que acoge distintas actividades abiertas al público. Su trabajo se desarrolla desde una mirada que combina lo lúdico, lo idílico y lo melancólico, y que entiende la pintura como una forma de recrear los espacios vividos y transformar la percepción de lo cotidiano.