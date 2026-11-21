Felipe IV de castaño y plata, un retrato de Diego Velázquez (Sevilla 1599 – Madrid, 1660), está en España como obra invitada en las Galerías de las Colecciones Reales de Madrid. Invitada es un decir, desde luego, porque uno no puede invitar a nadie a la que es su propia casa. El lienzo del sevillano fue expoliado durante la invasión napoleónica durante el s. XIX y comprado por la National Gallery en 1882; desde entonces el cuadro está en Londres y forma parte de la colección de pintura española de la pinacoteca británica.

Este retrato de Felipe IV dominó el espacio de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hasta 1809. Un momento de la historia en el que España había sido invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte y el francés, al que los ingleses vencieron más tarde en la batalla de Waterloo, había puesto como rey de España a su hermano, José Bonaparte. Éste regaló el cuadro al general galo, Agustín Dessolle; posteriormente fue vendido por la hija del general a William Beckford, fue heredado por el duque de Hamilton y, tras la muerte de éste, sale a subasta en 1882, año en el que lo compra la National Gallery.

Ahora, en 2026, la obra está en España recién llegada de la pinacoteca inglesa, que se incorpora al programa Obra invitada, de la Galería de las Colecciones Reales, con el préstamo de este retrato de Velázquez, el cual se podrá ver en la planta dedicada a la Casa de los Austrias hasta el 14 de febrero de 2027. Hasta ahora sólo había vuelto a España una vez, en 1999 con motivo de una exposición en el Museo del Prado.

Indumentaria propia de las ceremonias cortesanas

Estamos ante un retrato espléndido de Velázquez, y lo es por muchas razones. Una de ellas es que vemos a un monarca que no va de negro, como habitualmente solemos verle, sino vestido de una manera rica y muy especial; y otra de las razones es que observamos la firma del sevillano en un papel que Felipe IV tiene en una de sus manos, una rúbrica del artista que vemos en pocas ocasiones.

El cuadro, que data de hacia 1631-32, de acuerdo con la National Gallery, se pinta tras la estancia de Velázquez en Italia, un viaje enriquecedor que marca para siempre la forma de pintar del artista, tanto la pincelada como la luz o el tratamiento del espacio.

A su regreso a la corte castellana, fue cuando retrata a Felipe IV y, se cree, que también al príncipe Baltasar Carlos de bebé y un enano, que hoy se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston, en EEUU. En este lienzo aparece aún muy bebé, aunque muy erguido, pues la infancia en los retratos oficiales del pintor de cámara sigue siendo regia y solemne, a pesar de todo; presentando el niño una indumentaria oscura con un estampado que imita al bordado muy parecido al del retrato de su padre, Felipe IV, hoy en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Este cuadro es una pieza clave dentro de la colección de pintura española del museo de Londres, donde observamos al rey vestido para un acto especial, probablemente el juramento de lealtad de las Cortes al príncipe Baltasar Carlos de Austria en 1632. Lo usual es que la indumentaria fuera de color negro, tal como estableció su abuelo Felipe II, un hombre conocido por su tendencia a la austeridad, con un cuello de lechuguilla en blanco o un cuello de plato en el mismo color.

El lienzo muestra al monarca de cuerpo entero, vestido con una indumentaria de gran riqueza, propia de las ceremonias cortesanas: traje castaño bordado en plata, espada e insignia del Toisón de Oro colgada de una cadena. Al fondo, una cortina de terciopelo rojo, a juego con el tapete de la mesa en la que descansa el sombrero, completa la composición.

La obra sigue los códigos del retrato oficial de los Austrias, fijados por Tiziano, Antonio Moro y Alonso Sánchez Coello. Pero Velázquez da personalidad a una imagen concebida para proyectar la legitimidad y el poder de la monarquía hispánica.



Felipe IV de castaño y plata, de Velázquez. @ Patrimonio Nacional



Felipe IV de castaño y plata, de Velázquez. @ Patrimonio Nacional



Velázquez lo pinta con 26 años tras su estancia en Italia

De acuerdo con la información de Patrimonio Nacional y la National Gallery, el cuadro fue pintado por Velázquez a la edad de 26 años, un momento de gran éxito en la vida del artista, que en poco tiempo se había convertido en uno de los pintores favoritos de la Corona, junto con Pablo Rubens, que llega a la corte castellana de la mano de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos.

Velázquez, de hecho, pinta prácticamente todos los retratos de la Familia Real y su entorno, incluidos aquellos que se enviaban a otras cortes europeas y otras instituciones, recordemos el retrato inédito del Conde Duque de Olivares que ha aparecido hace poco y ha sido comprado recientemente por el Museo Getty.

Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales, ha señalado que la llegada de Felipe IV de castaño y plata nos recuerda la razón por la que Velázquez sigue siendo a día de hoy una de las figuras fundamentales de la pintura europea y la gran vinculación de la obra con las Colecciones Reales de nuestro país.

El cuadro estuvo expuesto en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial de Madrid, donde compartía espacio con los retratos de los anteriores monarcas de la Casa de Austria: Carlos V, Felipe II y Felipe III, realizados por Juan Pantoja de la Cruz, y que hoy forman parte de los fondos de Patrimonio Nacional.

En 1809, durante la ocupación francesa de España, la obra fue expoliada por Napoleón. Fue regalada por José Bonaparte al general francés, Jean-Joseph Dessolles; la hija de éste la vende a William Beckford y, más tarde, la hereda el duque de Hamilton, tras cuya muerte, en 1882, fue vendida en subasta a la Galería Nacional de Londres, incorporándola a su colección de pintura española.

Sobre todas estas vicisitudes y la visita de la obra a Madrid, algo que no ocurre desde los años 90, Cageao ha enfatizado que es una «oportunidad» de hablar de toda la historia de las Colecciones Reales que salieron de España por «distintos motivos», antes de que se promulgasen las leyes que después lo han impedido.

El retrato de Felipe IV, además, pone el foco en dos personajes que Cageao ha calificado de «muy importantes» para las Colecciones Reales de España. Por un lado, Velázquez como pintor de cámara, aposentador y autor de muchas imágenes de la monarquía; y por el otro, al propio monarca Felipe IV, uno de los más «importantes» coleccionistas y mecenas de las artes.

La obra Felipe IV de castaño y plata de Velázquez se podrá ver en la planta de los Austrias de la Galería de las Colecciones Reales hasta enero de 2027.

@MaríaVillardón