El cuadro ‘Castaños en flor’ de Vincent van Gogh ha marcado este miércoles un nuevo récord en precio de venta de una obra del artista neerlandés, al alcanzar en una subasta celebrada en Nueva York por la casa Sotheby’s la cifra de 173,5 millones de euros, eso sí, tras el acuerdo alcanzado por sus hasta ahora propietarios y los herederos judíos de un antiguo dueño.

Así lo ha anunciado la propia subastadora en una publicación en redes en la que ha destacado que el lienzo, terminado en 1890 durante los últimos meses de vida del pintor, «llevaba casi 60 años sin mostrarse en público».

La pintura formaba parte de la colección de los argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, pero la venta llegó a estar en duda después de que, la semana pasada, los herederos judíos de un antiguo propietario reclamaran la obra y la suspensión de la subasta. Se trataba de los descendientes del editor judío alemán Samuel Fischer, que alegaban que la obra había sido vendida en la década de 1930 por su antepasado bajo la coacción de la persecución de la época nazi.

En cambio, tras una serie de negociaciones mantenidas el lunes, los herederos y la familia argentina Blaquier-Arrieta llegaron a un acuerdo cuyos términos no han sido revelados pero que dio vía libre a la celebración de la subasta.

«Reconociendo la compleja historia de la pintura durante la época nazi y el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto, las dos familias han llegado a una resolución mutuamente satisfactoria y la obra se venderá de conformidad con su acuerdo», anunció la casa de subastas Sotheby’s al respecto.

Durante el evento ha estado presente el abogado de los herederos de Fischer, Gunnar Schnabel, quien, tras la venta, ha declarado que «la familia espera que el considerable interés público que ha despertado este caso, así como su resolución rápida, justa y equitativa, sirvan de aliento a otras familias que sufrieron persecución durante la era nazi», según ha recogido el diario ‘The New York Times’.

‘Castaños en flor’ es una escena callejera bañada por un juego de luces y sombras y pintada por Van Gogh apenas cuatro días después de su llegada a la bucólica localidad de Auvers, tras haber pasado un año en un centro psiquiátrico. Era la joya de la corona de la colección Blaquier-Arrieta, un conjunto de obras impresionistas y de arte moderno reunido por la heredera argentina del sector azucarero, Nelly Arrieta de Blaquier, y su esposo, Carlos Pedro Blaquier.

Sin embargo, no ha sido la única pintura vendida durante la subasta, que ha contado con otras ventas también señaladas. Entre ellas destaca el ‘Arlequín’ del francés Paul Cézanne, pintada a finales del siglo XIX y la única pieza de la serie de arlequines del artista que no se encuentra en un museo. Su precio ha sido de 101,2 millones de euros.