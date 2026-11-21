¿Cómo se financiaban las fastuosas temporadas operísticas del siglo XIX? ¿Por qué la corona española contrató al cantante más célebre de Europa como terapeuta psiquiátrico de Estado? ¿Qué llevó a Gioachino Rossini a comparar el sonido del primer «do de pecho» moderno con el alarido de un pollo degollado? Lejos de la imagen solemne, encorsetada y de etiqueta que hoy rodea a los coliseos líricos, la ópera fue durante más de tres siglos la industria cultural más poderosa, influyente y controvertida de Occidente. Esta es la premisa central de Historia de la ópera: Nacimiento, esplendor y muerte, el nuevo ensayo del musicógrafo Darío Fernández Ruiz.

A lo largo de sus páginas, el libro traza una vibrante biografía cultural de Europa a través de la evolución de su espectáculo de masas por excelencia: desde sus orígenes experimentales en los palacios renacentistas florentinos hacia 1600, pasando por su apoteosis burguesa, hasta su fragmentación y declive con la llegada del cine sonoro, el disco y las vanguardias en torno a 1926.

El «Hollywood» del Barroco y del Romanticismo

«La ópera no nació para ser un museo ni un pasatiempo reservado a una minoría ilustrada; fue el cine de su tiempo, el espacio donde Europa aprendió a sentir, a llorar y a construir sus identidades nacionales», señala Fernández Ruiz. La obra descubre al lector los entresijos de una maquinaria teatral implacable donde el arte convivirá con el capitalismo salvaje.

Casinos en el vestíbulo

El libro documenta cómo empresarios visionarios como Domenico Barbaja sufragaron las legendarias temporadas del Teatro San Carlo de Nápoles y de La Scala de Milán instalando ruletas y timbas en los salones de los teatros: el juego financiaba el foso orquestal.

La mafia de la claque: La institucionalización en el París decimonónico de cuadrillas organizadas de espectadores a sueldo, con especialistas adiestrados para forzar bises, iniciar carcajadas en la comedia, reventar estrenos ajenos o incluso llorar a lágrima viva por encargo en las escenas de muerte.

Farinelli, medicina regia: El singular destino del castrato Carlo Broschi «Farinelli», quien durante casi una década cantó exactamente las mismas cuatro arias cada noche en la alcoba de Felipe V para aliviar las severas crisis melancólicas del primer monarca borbónico español.

El cuerpo de la voz: vanidad, censura y revolución

El ensayo aborda asimismo las batallas físicas y estéticas que libraron compositores, divos y censores. Desde la indignada carta de Claudio Monteverdi en 1616 negándose a musicar alegorías del viento porque «los vientos no hablan ni conmueven como un ser humano», hasta la violenta reacción de Rossini en 1837 contra el nuevo tenor heroico —cuyo do de pecho calificó despectivamente como «el chillido de un capón al que le están rebanando el pescuezo»—, el libro reconstruye los momentos exactos en que la voz humana transformó la sensibilidad colectiva.

Historia de la ópera: Nacimiento, esplendor y muerte no sólo ofrece una rigurosa guía de audición y análisis dramático para el melómano, sino una absorbente crónica histórica para cualquier lector interesado en comprender cómo el continente europeo forjó su imaginario sentimental sobre las tablas de un escenario.

Darío Fernández (Torrelavega, 1971), licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, es profesor de secundaria, crítico musical, escritor y traductor. Es autor de La invención de Bayreuth. La evolución del wagnerismo en las Bayreuther Blätter (1876-1898) (Fórcola) y coautor de Auditorium. Cuatro siglos de música inmortal (Planeta) y Grandes Voces (Altaya).

Ha publicado más de un centenar de artículos, colabora en la revista “Ritmo” desde 2001 y es el responsable de la edición española de La Ópera de la A a la Z (Naxos).

En el ámbito de la traducción, ha traducido y prologado en este sello editorial el Tratado sobre venenos y antídotos y el Tratado sobre el coito, ambos de Maimónides, así como Lo que Aristóteles enseñó a Alejandro Magno, obra anónima medieval. Asimismo, ha realizado adaptaciones escolares de diversas obras de Shakespeare y su labor docente ha sido reconocida en dos ocasiones con sendos premios a las buenas prácticas en la enseñanza de lenguas extranjeras.