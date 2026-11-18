Osborne conmemora el 70 aniversario de su icónico Toro con una nueva edición de Fuerza y Genio, la iniciativa con la que la compañía pone en valor el talento creativo español a través de la reinterpretación artística de uno de sus símbolos más reconocibles. En esta tercera edición, el proyecto cuenta con Ernesto Artillo, artista multidisciplinar malagueño que aporta una mirada contemporánea sobre el legado y la identidad del Toro de Osborne.

Tras una primera edición en 2024 de la mano del diseñador Palomo Spain y una segunda en 2025 junto a la cantante María José Llergo, Fuerza y Genio celebra su tercera edición y adquiere un significado especial coincidiendo con el 70 aniversario de una marca que ha trascendido generaciones y se ha convertido en parte del imaginario colectivo.

Bajo el concepto «7 décadas, 7 partes de una historia», Ernesto Artillo propone una intervención escultórica que divide la emblemática silueta del Toro en siete fragmentos, cada uno representativo de una década de su trayectoria. A través de este ejercicio de fragmentación y reconstrucción, la obra transforma una imagen tradicionalmente plana en una composición tridimensional que explora nuevas formas, volúmenes y sombras, sin perder su carácter reconocible.

Como explica el artista, su intención ha sido establecer un diálogo entre la imagen original y los nuevos elementos que conforman la intervención: «Me interesaba intervenir el toro sin tocar el original. Que lo nuevo y lo que ya estaba pudieran encontrarse en una misma figura».

Desde su creación en 1956, el Toro de Osborne ha construido una identidad visual única que, a través de su fuerza gráfica y simbólica, se ha consolidado como un referente de la cultura visual española.

Siete décadas, siete partes de una misma historia

El eje central de la intervención consiste en dividir el Toro de Osborne en siete partes, cada una representativa de una de las siete décadas que conforman su historia. Cada fragmento adquiere una forma y una dimensión propios, generando un juego de volúmenes y sombras que aporta profundidad a la silueta original y transforma la figura en una composición escultórica.

La propuesta parte de una reflexión sobre el collage como ejercicio de fragmentación y reconstrucción: romper una imagen para volver a componer de otra manera, actualizarla y mantenerla viva. Una idea que Ernesto Artillo conecta con la propia naturaleza del Toro de Osborne y su capacidad para transformarse a lo largo del tiempo sin dejar de ser reconocible.

«El collage es una de las primeras cosas que aprendí en casa. Mi padre siempre ha hecho collages. Empecé recortando fotografías y he terminado entendiendo que también se pueden hacer collages con cuerpos, con espacios, con ideas o relaciones».

El artista establece también un paralelismo con una fuente, cuya agua ofrece una forma diferente en cada instante sin dejar de ser la misma. Una metáfora de la evolución constante del Toro de Osborne y de las distintas miradas artísticas que han contribuido a enriquecer su historia.

Una marca que sigue inspirando

Con esta intervención, Osborne celebra la vigencia de su Toro y reivindica su capacidad para conectar generaciones, disciplinas y sensibilidades artísticas. Una historia construida a través de múltiples miradas que han encontrado en su silueta una fuente constante de inspiración.

La edición limitada reúne piezas en miniatura inspiradas en la obra de Ernesto Artillo, reinterpretadas en un formato exclusivo que traslada su universo creativo a un objeto de colección. Disponibles en www.torodeosborne.com, estas piezas representan el encuentro entre tradición, autenticidad y creatividad contemporánea.

Fuerza y Genio: talento y legado cultural

Con esta nueva edición, Fuerza y Genio continúa consolidándose como una iniciativa de apoyo al talento creativo español, que pone en diálogo el legado cultural de Osborne con nuevas perspectivas artísticas y disciplinas contemporáneas. En el año de su 70 aniversario, el proyecto rinde homenaje a la trayectoria del Toro y a su capacidad para seguir inspirando a nuevas generaciones de creadores.

Para Rocío Osborne, «Fuerza y Genio representa nuestra apuesta por el talento creativo español y por la capacidad de reinterpretar imágenes que forman parte de nuestra memoria colectiva desde nuevas perspectivas. Esta colaboración con Ernesto Artillo nos permite celebrar los 70 años del Toro de Osborne poniendo en valor su historia y las distintas miradas artísticas que han contribuido a enriquecer su legado».