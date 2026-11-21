El desperdicio alimentario en los hogares tiene en las frutas y hortalizas a sus principales protagonistas. A menudo, productos frescos como lechugas, espinacas o zanahorias terminan en la basura pocos días después de hacer la compra debido al reblandecimiento o la aparición de moho. Frente a este problema cotidiano, en los últimos meses ha cobrado fuerza una recomendación doméstica respaldada por divulgadores de orden y limpieza: colocar un estropajo o esponja seca en el fondo del cajón de las verduras del frigorífico.

¿Por qué lo piden los expertos?

Los defensores de este método señalan que los frigoríficos modernos, a pesar de contar con cajones diseñados para regular la temperatura, suelen acumular demasiada humedad en su interior. Incluso después de ser recolectados, los vegetales continúan transpirando y liberando vapor de agua de forma natural.

Si a este proceso biológico se le suma la condensación generada cada vez que se abre y se cierra la puerta de la nevera, se crea un microclima húmedo que acelera la descomposición celular y favorece la rápida proliferación de hongos y bacterias. Por ello, los expertos en organización del hogar recomiendan intervenir directamente en ese ambiente cerrado para frenar el deterioro prematuro de la compra.

¿Para qué sirve?

La función principal del estropajo seco es actuar como un deshumidificador pasivo y económico. Gracias a su estructura porosa, la esponja absorbe y retiene el exceso de agua ambiental antes de que las gotas de condensación se depositen sobre la piel o las hojas de los alimentos. De este modo, las verduras mantienen su firmeza, frescura y textura crujiente durante varios días más de lo habitual.

No obstante, los especialistas en seguridad alimentaria advierten de que las esponjas convencionales pueden convertirse en un foco de microorganismos si no se gestionan bien. Para evitar la contaminación cruzada, resulta imprescindible utilizar un estropajo completamente nuevo, colocarlo en una esquina sin contacto directo con la comida y escurrirlo o sustituirlo con frecuencia.

Como alternativas más higiénicas con el mismo efecto absorbente, los tecnólogos de alimentos sugieren forrar el cajón con papel de cocina desechable o envolver los vegetales en un paño de algodón limpio.