En el capítulo XXI de «El Principito», Antoine de Saint-Exupéry recoge una reflexión sobre el verdadero valor de los vínculos afectivos. Antes de despedirse del pequeño príncipe, el zorro le descubre una enseñanza que cambiará su manera de entender el cariño y las relaciones: «Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que has perdido con ella».

Esta afirmación es la respuesta a una de las grandes decepciones que experimenta el protagonista cuando, después de llegar a la Tierra, descubre un jardín lleno de rosas aparentemente iguales a la suya. Hasta ese momento, estaba convencido de que su flor era única en el universo.

«Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante»

Sin embargo, la conversación con el zorro le permite comprender que estaba equivocado. La diferencia entre su rosa y las demás no se encontraba en su especie o su belleza, sino en todo lo que habían compartido. «En efecto, no se parecen a mi rosa», reconoce el pequeño príncipe cuando vuelve a observar las flores del jardín. «Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie».

El secreto estaba en el tiempo que había dedicado a regarla, protegerla del viento, colocarle un biombo y escuchar sus quejas. Todos aquellos pequeños gestos habían convertido a aquella flor en alguien especial. «Ella es mi rosa», termina comprendiendo. Durante la conversación entre el zorro y el principito, hay una palabra que aparece varias veces: «domesticar».

Cuando el pequeño le pregunta qué significa exactamente, el animal le explica que se trata de crear lazos. «Para mí, tú no eres todavía más que un muchachito enteramente igual a otros cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo».

En la historia de Saint-Exupéry, domesticar no significa dominar o controlar a alguien, sino que se refiere a construir una relación a través del tiempo, la confianza y el cuidado mutuo. Es precisamente esa convivencia la que consigue que alguien aparentemente corriente se convierta en una persona irreemplazable.

Frases de ‘El Principito’

«Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo»

«Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres»

«Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió»

«Únicamente se conocen bien las cosas que se domestican»

«Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos»

«Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor»

«Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras»

«Todas las personas mayores fueron niños, pero pocas lo recuerdan»

«Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya»

«Los hombres se meten en los trenes, pero no saben a dónde van. No saben qué quieren ni qué buscan»

«Cuando uno está muy triste son agradables las puestas de sol»

«Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones»

«Los amigos son una parte esencial de la vida, pero no se pueden comprar»

«Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer»

«Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que has perdido con ella»

«Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la Tierra, aunque las personas mayores siempre se imaginan que ocupan mucho sitio»

«Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar»

«Es verdaderamente útil porque es linda»

«Cuando mires al cielo, por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas»

«El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección»

«Lo que veo aquí es sólo una corteza. Lo más importante es invisible»

«Uno se expone a llorar un poco, si se ha dejado domesticar»

«Los hombres de tu planeta cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y, sin embargo, no encuentran lo que buscan»

«Las estrellas son bellas por una flor que no se ve»

«Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso»

«Hay que exigirle a cada uno lo que puede dar»