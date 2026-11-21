Por muy inverosímil que parezca, el truco de las toallas y las alfombrillas es efectivo contra las humedades en los baños. En muchas viviendas, las humedades son problemas persistentes que, si no se tratan como es debido, pueden acarrear graves problemas de salubridad en tu hogar.

Además, las manchas no son fáciles de distinguir; las hay de moho, humedad o simplemente un mero desprendimiento de pintura ya forma una. Por eso, he aquí una guía para prevenir las humedades.

El truco de la toalla para combatir las humedades

El primero de todos, como barruntábamos antes, consiste en colgar las toallas y las esterillas de la ducha para que se sequen completamente. La máxima fundamental para evitar la aparición de hongos es eliminar la humedad estancada. Por ende, secando los textiles de baño, evitamos un posible foco de proliferación de humedades en ellos.

Concretamente, se recomienda colgarlas inmediatamente después de su uso, para garantizar su secado, dado que el moho necesita una humedad constante durante 24-48 horas para empezar a crecer. Al colgar estos textiles, aumentas la superficie de evaporación, logrando que se sequen antes de que las esporas de dichas humedades puedan activarse.

Una buena ventilación es clave para erradicar este problema

Una correcta ventilación es la piedra angular para evitar las humedades. El hecho de abrir las ventanas al menos cinco o diez minutos, aunque sea un día lluvioso o frío, permite renovar el aire y reducir la humedad interna. Lo mismo sucede con los días soleados; si abrimos las cortinas y las persianas, el sol que entra por la ventana permite secar un ambiente húmedo.

Evitar agua residual en los baños

El agua residual en superficies como las mamparas, los azulejos y suelos puede favorecer la aparición de moho en las juntas, dejando ese color tan característico. Para evitarlo, los expertos recomiendan retirar el exceso de agua tras una ducha usando una espátula de silicona y después secar las superficies con una toalla.