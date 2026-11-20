La selección española se mide a Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones. En el sorteo celebrado en Nyon, ha encuadrado a los hombres de Luis de la Fuente con el combinado galo. La idea se celebrará el 25, 26 o 27 de marzo en Mestalla, Valencia, mientras que la vuelta se celebrará en territorio francés los días 28, 29 o 30 del mismo mes, en plena Semana Santa.

En el caso de ganar a Francia, la selección española se medirá en semifinales al ganador de la eliminatoria que medirá a Holanda y Portugal. Por otro lado, el ganador del Noruega-Inglaterra se enfrentará al vencedor del Bélgica-Alemania.

Un viejo conocido

Francia será el rival de España en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026/27 después de superar un exigente Grupo A1 en el que se enfrentó a Italia, Bélgica y Turquía. El combinado francés ha demostrado su potencial ofensivo y su solidez durante la fase de grupos, con resultados destacados como el 4-1 ante Bélgica y las victorias a domicilio frente a los belgas y Turquía, ambas por 0-1. En la última jornada, los franceses se impusieron por 2-1 a Turquía en Burdeos gracias a un gol en propia puerta de Emirhan Topçu y otro de Eli Junior Kroupi. Un equipo que combina la experiencia de Mbappé, Tchouaméni y Maignan con el talento emergente de Olise, Doué, Cherki y Barcola.

España afrontará la eliminatoria con el recuerdo de sus tres últimas victorias oficiales frente a Francia. La más reciente llegó en las semifinales del Mundial de 2026, cuando los de Luis de la Fuente se impusieron por 0-2 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro. Un año antes, ambas selecciones protagonizaron un espectacular encuentro en las semifinales de la Liga de Naciones, resuelto con triunfo español por 5-4 y con un doblete de Lamine Yamal. La racha comenzó en la Eurocopa de 2024, cuando España remontó el tanto inicial de Kolo Muani con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo para imponerse por 2-1.

El nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones tendrá lugar en marzo de 2027, con la ida en España entre el 25 y el 27 de marzo y la vuelta en Francia entre el 28 y el 30 del mismo mes, a falta de concretar las fechas definitivas. Será una eliminatoria de máxima exigencia entre dos de las grandes potencias del fútbol europeo, con el aliciente añadido de la rivalidad reciente. España domina el balance histórico con 19 victorias, siete empates y 13 derrotas en 39 enfrentamientos, mientras que Francia buscará romper una racha de tres eliminatorias consecutivas perdidas frente a la selección española.

Cinco victorias y algo que tenía que llegar

España completó una fase de grupos de la Liga de Naciones 2026/27 prácticamente impecable, aunque terminó quedándose sin el liderato en la última jornada. La selección española sumó 15 de los 18 puntos posibles, con cinco victorias y una sola derrota, para clasificarse a los cuartos de final como segunda del Grupo A3. Los de Luis de la Fuente comenzaron la competición imponiéndose a Inglaterra en Wembley (2-3), antes de superar a Croacia en Sevilla (4-1), República Checa en Oviedo (3-1), nuevamente a los croatas en Split (1-2) y a los checos en Praga (0-2). Una trayectoria que permitió a la vigente campeona del mundo y de Europa encadenar cinco triunfos consecutivos y asegurar su presencia en las eliminatorias.

Sin embargo, España perdió el liderato en el último partido de la fase de grupos tras caer ante Inglaterra en el Metropolitano (2-3). Los goles de Mikel Oyarzabal y Nico Williams no fueron suficientes para evitar una derrota que puso fin a la histórica racha de imbatibilidad de la selección española. Ambos equipos terminaron empatados a 15 puntos, pero los ingleses se hicieron con la primera posición por su mejor diferencia general de goles. España cerró esta primera fase con 16 tantos a favor y ocho en contra, un balance ofensivo destacado que no evitó que tuviera que conformarse con la segunda plaza y afrontar los cuartos de final sin la ventaja de ser cabeza de serie.

Así han quedado los cuartos de final