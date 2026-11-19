El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado un reguero de datos que ha destacado el candidato del PP contra el presidente del Gobierno. Ante esas cifras, Feijóo ha respondido diciendo que el «PIB no se come». En OKDIARIO repasamos las principales cifras y los matices que Sánchez no ha dicho.

El candidato del Partido Popular ha dicho que, por un lado, le ha subido el IRPF a los trabajadores y los pensionistas y, por otro, por el aumento de la inflación, las familias (incluidos los jubilados) tienen menos poder de compra: «En 2018, se podía comprar una bolsa de alimentos con 100 euros. Ahora son necesarios 143 euros, y los salarios no han subido igual».

Entre junio de 2018 y octubre de 2026, la inflación se ha incrementado más de un 23%, según el INE. En el caso de los alimentos, el incremento es del 31%. Durante los ocho años de mandato de Sánchez, los salarios medios han crecido por debajo de la inflación hasta los 29.540 euros brutos. La OCDE estima que España es el tercer país donde más ha caído el poder de compra de los salarios desde la pandemia y se encuentra un 2%, en términos reales, por debajo de 2021.

Sánchez ha asegurado que ha rebajado en 11.000 millones de euros el IRPF, en particular a las clases bajas; sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Hacienda indican que la recaudación está disparada. En 2025 los ingresos por el IRPF sumaron 142.466 millones, lo que implicó un aumento del 10,1%, tasa que supera en dos puntos y medio el 7,6% alcanzado en 2024, que también se incrementó. Son las mayores cifras de recaudación de la historia.

Feijóo también ha cargado por el rechazo del Gobierno para eliminar la recaudación del IVA de los autónomos. España es el único país de la Unión Europea que no ha traspuesto la directiva que exige eliminar la obligación de ingresar IVA si un trabajador autónomo ingresa por debajo de 85.000 euros. La recaudación conjunta del IVA creció un 9,9% en 2025, hasta los 99.532 millones de euros.

Sánchez ha querido presumir que, según la Comisión Europea, España será el país que más crezca. Feijóo ha replicado que ocho países crecerán más que nuestro país. Polonia, quinta economía de la UE, crecerá un 3,5% del PIB frente al 2,6% previsto para España, cuarta economía del bloque.

En términos de inflación, tampoco España sale bien parada. Feijóo ha prometido que el IVA de los alimentos será del 0% hasta que el IPC español se encuentre por debajo de la eurozona. Según la Comisión Europea, España tendrá una inflación promedio del 3,9% en 2026, superior al 3,3% previsto para la UE. En 2027, además, los precios seguirán disparados por encima del 3,3%, una décima más que el conjunto de los Veintisiete.

El primer bloque ha estado marcado por la vivienda. Sánchez ha asegurado que durante su legislatura se levantaron un millón de viviendas. En varias ocasiones hemos verificado en este diario que ese dato es falso. Entre enero de 2018 y junio de 2026, se han levantado apenas 749.987 viviendas, lo que representa un 25% menos que el millón asegurado por Sánchez.

Sánchez ha asegurado, además, que los alquileres se han reducido en Barcelona. Sin embargo, el coste ha tenido un alto precio: la caída de la oferta. El número de nuevos contratos de alquiler de viviendas en la ciudad de Barcelona cayó un 40% entre 2019 y 2025, según un informe de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. El hundimiento se concentra en los alquileres menores de 750 euros al mes, con un descenso del 65%.