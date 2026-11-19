La sociedad española se encuentra en estos momentos extremadamente polarizada debido a la inestabilidad política. La legislatura de Pedro Sánchez está dejando a su paso un sinfín de escándalos, siendo el último el accidente ferroviario de Urda, con la consiguiente dimisión de Óscar Puente, que está generando una enorme crispación entre los españoles.

La gota que colmó el vaso y provocó el comienzo de las protestas populares fue el desahucio de Maricarmen. Un hecho, bajo el efecto de la crisis de la vivienda, que tocó la fibra de la ciudadanía hasta el punto de establecer una acampada ilegal en la Puerta del Sol, con 38 días de duración.

A partir de este panorama, los sindicatos llamaron a una huelga general para el próximo 11 de noviembre, dos días antes del comienzo de la campaña electoral, con el pretexto de exigir soluciones en materia habitacional y salarios dignos.

Serrat ‘se moja’ sobre la situación actual

Joan Manuel Serrat es otro de los personajes públicos que opinaron sobre el tenso clima preelectoral en el programa televisivo Más Vale Tarde, previo paso de recibir el Premio Leteo 2026 en León. Fue preguntado sobre el periodo electoral y cómo veía la situación general del país, a lo que respondió: «Unas elecciones son siempre una prueba de fuego, no solo para los que se postulan a ellas, sino también para los electores, para los ciudadanos. Creo que es un momento buenísimo para poder decir lo que pensamos respecto a la situación en la que nos encontramos».

A estas declaraciones agregó que esta circunstancia es «respecto al costo de la vida, con las dificultades que están manifestando la docencia pública, las escaseces con las que se mueve la sanidad pública, es decir, el maltrato que lo público está recibiendo por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión, su difusión, el reparto equitativo entre los ciudadanos».

El cantante considera también que «el problema de la vivienda, sin duda, es un problema que ha colmado ya todos los vasos y que está manifestándose constantemente por las calles», referenciando que, desde el programa de La Sexta, se le estaba dando el apropiado tratamiento al asunto e insistió en que «es un buen momento para que nosotros podamos decir lo que pensamos de todo esto».

Un problema que traspasa fronteras

Con respecto a su opinión sobre la acampada de Sol y las manifestaciones que estaban sucediendo en Francia o Italia, el artista aseguró que no se trata solamente de un conflicto español, sino que «están ocurriendo en otros lugares del mundo y las respuestas son evidentes. Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad».

«Lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la ilusión, de desgaste de la gente y, seguramente, coincidiendo con un tiempo complicado con lo que respecta a la voz pública y donde hay que andar con mucho cuidado para desgranar las voces de los ruidos y para ir separando el polvo de la paja de lo que nos está ocurriendo», advirtió Serrat.