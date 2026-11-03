Colapso en Son Espases: suspendidas las operaciones de este miércoles para aliviar unas Urgencias desbordadas

El Hospital Universitario Son Espases ha cancelado las operaciones programadas para este miércoles para descongestionar y agilizar el servicio de Urgencias, el cual registra actualmente a 69 pacientes a la espera de poder ser ingresados en una cama de hospitalización. La suspensión no afecta a todas las intervenciones, se mantienen activas tanto las cirugías oncológicas como aquellas catalogadas como preferentes.

Según ha informado la Conselleria de Salud mediante un comunicado emitido este martes, la medida responde a una sobrecarga asistencial acumulada a lo largo de las últimas dos semanas. Y es que en este intervalo de catorce días, se han contabilizado ocho jornadas en las que el área de Urgencias ha rebasado las 500 atenciones diarias, sobrepasando notablemente el promedio habitual del centro, que se sitúa en 475 asistencias al día.

Desde el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSalut) señalan que este repunte de visitas coincide de lleno con la llegada y el comienzo de la temporada de infecciones respiratorias comunes, especialmente la gripe y la covid. Por este motivo, el perfil predominante de las personas que acuden en busca de atención médica corresponde a personas de edad avanzada que presentan afecciones o complicaciones respiratorias.

Para responder a esta situación de saturación, el plan de contingencia incluye una serie de medidas de carácter extraordinario. Junto a la cancelación de la actividad quirúrgica no urgente prevista para el miércoles —preservando los casos oncológicos y preferentes—, el hospital ha decidido adelantar las operaciones de aquellas personas que ya se encuentran ingresadas y en espera de quirófano. La meta inmediata de este adelanto es otorgar altas con mayor rapidez y liberar camas de planta.

De forma complementaria, el dispositivo contempla disminuir el ritmo de la programación hospitalaria habitual, acelerar la preparación y disponibilidad de las camas en cuanto se firman las altas médicas y reforzar la modalidad de hospitalización a domicilio.

Dentro de estas actuaciones organizativas ya iniciadas, el pasado lunes 19 de octubre se acondicionaron 34 camas en el Hospital Verge de la Salut destinadas a acoger a pacientes pluripatológicos trasladados desde Son Espases. Asimismo, la dirección del centro ha solicitado la derivación de varios enfermos tanto al Hospital General (centro dependiente del propio Son Espases) como al Hospital Sant Joan de Déu, recurriendo al convenio marco existente con el IBSalut para atender a pacientes que sufren múltiples patologías.

A todas estas medidas se suma un recurso asistencial implementado este año: la Unidad de Observación Post Quirúrgica. Este espacio cuenta con ocho camas reservadas para estancias de menos de 24 horas, un dispositivo que hace posible liberar semanalmente cerca de 32 camas de hospitalización convencional y favorecer el flujo continuo de pacientes desde Urgencias en momentos de gran presión como el presente.