Son Espases se desborda: 63 pacientes esperan una cama mientras 151 personas saturan Urgencias

Las Urgencias del Hospital Universitario Son Espases vuelven a estar al límite. Este martes, 151 personas permanecían en el servicio y otras 63 aguardaban una cama para ingresar en planta, según los datos del Portal de Transparencia del IB-Salut correspondientes a las 12.00 horas. Entre los afectados hay pacientes que acumulan hasta una semana de espera para conseguir una plaza de hospitalización, una situación que evidencia la gravedad de la presión asistencial que soporta el principal centro sanitario de Baleares.

Las cifras reflejan una evolución preocupante durante las últimas horas. A las 18.00 horas del lunes había 58 pacientes pendientes de ingreso. Durante la noche y la madrugada, el número fue aumentando hasta alcanzar los 63 registrados al mediodía de este martes. La espera se prolonga mientras el hospital intenta reorganizar sus recursos para dar salida a los enfermos que necesitan ser hospitalizados.

La saturación se produce apenas un día después de la apertura anticipada del Hospital Verge de la Salut, una medida que buscaba reforzar la capacidad hospitalaria ante el incremento previsto de ingresos, especialmente por enfermedades respiratorias. El centro ha comenzado a funcionar con 34 camas destinadas a pacientes de Neumología y Medicina Interna, además de una plantilla de profesionales de enfermería, técnicos auxiliares y facultativos especialistas.

Sin embargo, el refuerzo todavía no ha logrado contener la acumulación de pacientes en Son Espases. El traslado de enfermos ya está en marcha, pero la presión sobre las Urgencias continúa siendo elevada y decenas de personas siguen esperando una cama.

Según ha confirmado el propio hospital, el lunes fueron trasladados 16 pacientes al Verge de la Salut y las derivaciones continúan durante este martes. El objetivo es liberar espacio en el centro de referencia para facilitar el ingreso de quienes necesitan atención hospitalaria y evitar que la lista de espera siga creciendo.

Desde Son Espases atribuyen parte del repunte asistencial a las consecuencias del temporal que afectó a Mallorca el lunes. La alerta roja por lluvias habría reducido los desplazamientos al hospital y provocado que algunos pacientes no acudieran a las consultas programadas. Esa actividad aplazada se habría concentrado este martes, a la que se suma la habitual acumulación de casos tras el fin de semana.

El centro sostiene que muchos pacientes optaron por no desplazarse durante el episodio de mal tiempo y que ahora están acudiendo de forma concentrada. Aun así, el hospital reconoce que ya está atendiendo a personas mayores con problemas respiratorios, un perfil que anticipa una mayor demanda de recursos asistenciales.

La dirección confía en que los traslados al Verge de la Salut permitan reducir progresivamente la presión durante los próximos días. Por el momento, no obstante, los datos muestran que la apertura de las nuevas camas no ha evitado que decenas de enfermos continúen pendientes de ingreso.

Mientras continúan los traslados al Verge de la Salut, 63 pacientes siguen pendientes de ingreso en el hospital de referencia de Baleares. La evolución de las próximas jornadas determinará si el nuevo dispositivo consigue aliviar una presión asistencial que, por ahora, sigue lejos de resolverse.