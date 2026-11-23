El Trui Teatre de Palma reunió el pasado sábado a más de 1.000 personas con motivo de la novena edición de Despertar Emociones, un encuentro centrado en el bienestar emocional, el autoconocimiento y el crecimiento personal. Bajo el lema El poder del humor para transformar tu vida, la jornada contó con la participación de Paz Padilla, Silvia Congost y Joaquín Caserza, que ofrecieron diferentes perspectivas sobre la gestión de las emociones y la importancia de afrontar las adversidades desde una mirada más positiva.

La cita volvió a congregar a un numeroso público interesado en adquirir herramientas para mejorar su bienestar y comprender mejor sus emociones. Desde experiencias personales hasta reflexiones psicológicas y propuestas basadas en el humor, los tres ponentes compartieron recursos para afrontar los desafíos cotidianos y mejorar la relación con uno mismo y con los demás.

La creadora de Despertar Emociones y directora de Mallorca Emotions, Cristina Gómez, mostró su satisfacción por la acogida de esta nueva edición y agradeció el apoyo del público, los patrocinadores y las entidades colaboradoras. «Ver el teatro lleno y comprobar que, diez años después de haber creado Despertar Emociones, este proyecto sigue despertando tanto interés y, sobre todo, sigue ayudando a las personas, es algo que me emociona profundamente», destacó. Gómez también subrayó que una de las mayores satisfacciones de este encuentro es comprobar que las experiencias y reflexiones compartidas pueden ayudar a las personas a afrontar su vida de otra manera.

Paz Padilla, Silvia Congost y Joaquín Caserza, protagonistas de la jornada

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la intervención de la actriz, humorista y presentadora Paz Padilla, que regresó a Despertar Emociones para presentar su nueva conferencia, Alzar el duelo. A partir de sus propias vivencias, Padilla reflexionó sobre cómo afrontar las pérdidas, aceptar las dificultades y encontrar motivos para seguir adelante. La humorista puso el acento en el papel del humor durante los momentos más complicados y en la posibilidad de convivir con el dolor sin renunciar a la alegría.

La psicóloga y escritora Silvia Congost ofreció una perspectiva centrada en la autoestima, la dependencia emocional y las relaciones personales. Con más de veinte años de trayectoria profesional y 14 libros publicados, compartió herramientas para aprender a reconocer las propias necesidades, establecer límites saludables y construir relaciones más equilibradas. Su intervención incidió en la importancia de fortalecer la confianza personal y comprender las emociones para mejorar el bienestar individual.

Por su parte, el actor y creador Joaquín Caserza, conocido por su proyecto Conversaciones con mi mente, abordó la salud mental desde la interpretación y la comedia. A través de distintos personajes que representan pensamientos, inseguridades, emociones y miedos, invitó a los asistentes a observar desde otra perspectiva el diálogo interno y a utilizar el humor como una vía para reconocer y comprender situaciones habituales de la vida cotidiana.

El humor como herramienta para el bienestar emocional

Las tres intervenciones ofrecieron enfoques diferentes, pero complementarios, sobre la importancia del autoconocimiento y la gestión emocional. La jornada puso de manifiesto cómo aprender a comprender nuestras emociones, reforzar la autoestima y relativizar determinadas situaciones puede convertirse en una herramienta fundamental para afrontar los retos personales.

Con esta novena edición, Despertar Emociones volvió a reunir en Palma a profesionales y referentes del ámbito del crecimiento personal y el bienestar emocional, consolidándose como un espacio de reflexión y aprendizaje para quienes buscan nuevas formas de entenderse a sí mismos y afrontar las dificultades de la vida.