Más de 1.000 personas llenan el Trui Teatre en la novena edición de Despertar Emociones en Palma
Paz Padilla, Silvia Congost y Joaquín Caserza protagonizaron un encuentro dedicado al bienestar emocional y desarrollo personal
Este año se puso el foco en el poder del humor como herramienta para afrontar las dificultades de la vida
El Trui Teatre de Palma reunió el pasado sábado a más de 1.000 personas con motivo de la novena edición de Despertar Emociones, un encuentro centrado en el bienestar emocional, el autoconocimiento y el crecimiento personal. Bajo el lema El poder del humor para transformar tu vida, la jornada contó con la participación de Paz Padilla, Silvia Congost y Joaquín Caserza, que ofrecieron diferentes perspectivas sobre la gestión de las emociones y la importancia de afrontar las adversidades desde una mirada más positiva.
La cita volvió a congregar a un numeroso público interesado en adquirir herramientas para mejorar su bienestar y comprender mejor sus emociones. Desde experiencias personales hasta reflexiones psicológicas y propuestas basadas en el humor, los tres ponentes compartieron recursos para afrontar los desafíos cotidianos y mejorar la relación con uno mismo y con los demás.
La creadora de Despertar Emociones y directora de Mallorca Emotions, Cristina Gómez, mostró su satisfacción por la acogida de esta nueva edición y agradeció el apoyo del público, los patrocinadores y las entidades colaboradoras. «Ver el teatro lleno y comprobar que, diez años después de haber creado Despertar Emociones, este proyecto sigue despertando tanto interés y, sobre todo, sigue ayudando a las personas, es algo que me emociona profundamente», destacó. Gómez también subrayó que una de las mayores satisfacciones de este encuentro es comprobar que las experiencias y reflexiones compartidas pueden ayudar a las personas a afrontar su vida de otra manera.
Paz Padilla, Silvia Congost y Joaquín Caserza, protagonistas de la jornada
Uno de los momentos destacados del encuentro fue la intervención de la actriz, humorista y presentadora Paz Padilla, que regresó a Despertar Emociones para presentar su nueva conferencia, Alzar el duelo. A partir de sus propias vivencias, Padilla reflexionó sobre cómo afrontar las pérdidas, aceptar las dificultades y encontrar motivos para seguir adelante. La humorista puso el acento en el papel del humor durante los momentos más complicados y en la posibilidad de convivir con el dolor sin renunciar a la alegría.
La psicóloga y escritora Silvia Congost ofreció una perspectiva centrada en la autoestima, la dependencia emocional y las relaciones personales. Con más de veinte años de trayectoria profesional y 14 libros publicados, compartió herramientas para aprender a reconocer las propias necesidades, establecer límites saludables y construir relaciones más equilibradas. Su intervención incidió en la importancia de fortalecer la confianza personal y comprender las emociones para mejorar el bienestar individual.
Por su parte, el actor y creador Joaquín Caserza, conocido por su proyecto Conversaciones con mi mente, abordó la salud mental desde la interpretación y la comedia. A través de distintos personajes que representan pensamientos, inseguridades, emociones y miedos, invitó a los asistentes a observar desde otra perspectiva el diálogo interno y a utilizar el humor como una vía para reconocer y comprender situaciones habituales de la vida cotidiana.
El humor como herramienta para el bienestar emocional
Las tres intervenciones ofrecieron enfoques diferentes, pero complementarios, sobre la importancia del autoconocimiento y la gestión emocional. La jornada puso de manifiesto cómo aprender a comprender nuestras emociones, reforzar la autoestima y relativizar determinadas situaciones puede convertirse en una herramienta fundamental para afrontar los retos personales.
Con esta novena edición, Despertar Emociones volvió a reunir en Palma a profesionales y referentes del ámbito del crecimiento personal y el bienestar emocional, consolidándose como un espacio de reflexión y aprendizaje para quienes buscan nuevas formas de entenderse a sí mismos y afrontar las dificultades de la vida.