La Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, establece una serie de obligaciones para garantizar la protección y el cuidado de los animales de compañía. Entre ellas, el artículo 24 recoge que los responsables deben mantener a sus perros y gatos permanentemente identificados y localizados.

Para ello, es obligatorio implantarles un microchip y adoptar las medidas necesarias para evitar que se escapen o se pierdan. Además, los cuidadores deben comunicar a las autoridades cualquier cambio de titularidad, desaparición o fallecimiento del animal en un plazo máximo de 48 horas.

Obligación de mantener localizados a los perros y gatos

El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal establece que los «tutores o responsables deberán observar las siguientes obligaciones respecto de los animales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley:

Mantenerlos en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable. En el caso de los animales que, por sus características y especie, vivan de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares, deberán contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia. Las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente.

Educar y manejar al animal con métodos que no provoquen sufrimiento o maltrato al animal, ni le causen estados de ansiedad o miedo.

Ejercer sobre los animales la adecuada vigilancia y evitar su huida.

No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro.

Prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso, los estipulados como obligatorios según su normativa específica, así como facilitarles un reconocimiento veterinario, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, que deberá quedar debidamente documentado, en su caso, en el registro de identificación correspondiente.

Mantener permanentemente localizado e identificado al animal conforme a la normativa vigente.

Comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma.

Recurrir a los servicios de un profesional veterinario, o veterinario acreditado en comportamiento animal, siempre que la situación del animal lo requiera.

Colaborar con las autoridades, facilitando la identificación de los animales cuando así sea requerido y comunicando su cambio de titularidad, extravío o muerte.

En general, cumplir con las obligaciones que se establecen en esta y otras normas».

Quienes incumplan la normativa vigente pueden enfrentarse a diferentes sanciones en función de la gravedad de la infracción. Si se considera leve, la Administración puede optar por emitir una advertencia al propietario o imponer una multa de entre 500 y 10.000 euros.

Cuando la infracción reviste mayor gravedad, las sanciones económicas oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. Por su parte, las conductas más graves pueden acarrear multas de entre 50.001 y 200.000 euros. En este último grupo se incluyen situaciones como la muerte del animal, siempre que los hechos no constituyan un delito, o su sacrificio sin contar con la autorización correspondiente.

Microchip y pasaporte

El microchip es un pequeño dispositivo electrónico que se implanta debajo de la piel del animal. No permite conocer su ubicación en tiempo real, sino que, al escanearlo, proporciona un código único de 15 dígitos asociado a su identificación. Este número está vinculado a información como la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y las características físicas del animal. También recoge los datos del propietario, como su nombre, DNI, teléfono y dirección, además de la información del veterinario o del centro responsable de la identificación. Asimismo, según los requisitos de cada comunidad autónoma, pueden añadirse otros datos sanitarios o registrales.

El pasaporte europeo para animales de compañía es un documento oficial con un formato común en toda la Unión Europea y necesario para viajar entre sus países miembros. Está destinado a perros, gatos y hurones cuyos propietarios residan en la UE e incluye información identificativa del animal, como el código de su microchip o tatuaje, además de su historial sanitario, incluida la vacunación contra la rabia. También recoge los datos de contacto del dueño y del veterinario que ha expedido el documento. Este pasaporte se puede obtener a través de cualquier veterinario autorizado por las autoridades competentes y mantiene su validez siempre que la información sanitaria, como la vacuna antirrábica, esté actualizada.

Para viajar desde España a otro país de la Unión Europea, los perros, gatos y hurones deben estar identificados mediante un microchip o, si se les realizó antes del 3 de julio de 2011, mediante un tatuaje que siga siendo legible. Además, deben contar con una vacuna antirrábica válida en el momento del desplazamiento y disponer de un pasaporte europeo para animales de compañía. En el caso de viajar con un perro a Irlanda, Malta, Finlandia, Noruega o Irlanda del Norte, también será obligatorio administrarle un tratamiento contra el parásito Echinococcus multilocularis entre 24 y 120 horas antes de su llegada al destino.