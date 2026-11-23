El sistema de identificación para los perros, gatos y hurones cambiará oficialmente a partir del 1 de enero de 2028. Parece una fecha lejana, pero los dueños que tienen animales de compañía deberán prestar especial atención a esta novedad publicada que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de noviembre.

Los microchips que se implanten deberán incorporar un código compuesto por 23 dígitos, siguiendo la norma internacional ISO 11784, la cual define la estructura del código de identificación por radiofrecuencia utilizado en los microchips para animales. Y así lo recoge el Real Decreto 986/2026 que busca unificar los criterios de identificación y mejorar la trazabilidad de las mascotas en España.

La funcionalidad de cada dígito

El primer dígito del microchip identificará que el dispositivo corresponde a un animal y el segundo funcionará como contador de reidentificación. Entre las posiciones octava y undécima aparecerá el código del país. En el caso de España el código será 0724.

El código también reservará dos posiciones para identificar la comunidad autónoma o ciudad autónoma en la que viva el animal. Los ocho últimos dígitos, del decimosexto al vigésimo tercero, constituirán el número individual de cada animal.

¿Los perros que ya tienen microchip deberán cambiarlo?

Los perros, gatos y hurones identificados antes de que entre en vigor esta parte del decreto podrán conservar su dispositivo. Esto se traduce en que los propietarios no tendrán que acudir al veterinario sólo para sustituirlo por uno que incluya los 23 dígitos.

La excepción llegará si el microchip deja de poder leerse. Aquí será necesario implantar uno nuevo, manteniendo el mismo código de identificación. Además, la normativa exige que los transpondedores sean no reutilizables, estén protegidos frente a manipulaciones y puedan leerse durante toda la vida del animal.

La finalidad de esta novedad

La normativa quiere facilitar el reconocimiento de los animales y mejorar el intercambio de información entre los distintos registros. Una forma rápida de identificación que permitirá conocer con una mayor precisión el origen territorial del dispositivo y distinguir a cada mascota a través de un código individualizado.

Este sistema también es útil cuando un animal se pierde, es trasladado a otra comunidad autónoma o cambia de propietario.

El verdadero cambio se empezará a aplicar desde el 1 de enero de 2028, aunque el Real Decreto 986/2026 entrará en vigor con carácter general el 2 de enero de 2027.

Entre otras obligaciones, establece que perros, gatos y hurones estén identificados antes de cumplir los tres meses y antes de su primera venta o adopción.

Por lo tanto, los propietarios no tendrán que cambiar ahora el chip de sus mascotas, pero sí conocer los plazos y mantener actualizados sus datos en el registro correspondiente para garantizar el bienestar y seguridad del animal.