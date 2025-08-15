Ni perros ni gatos: la mascota recomendada para los mayores de 65 años que todo el mundo pasa por alto

Muchas personas mayores buscan un compañero fiel para su día a día. Aunque lo más común es pensar en perros o gatos, hay otra mascota menos conocida que puede ser aún más adecuada para este grupo.

Es un animal pequeño, muy activo y sociable, que se está volviendo cada vez más popular entre quienes quieren una relación cercana con su mascota sin tener muchas complicaciones.

La mascota perfecta para mayores: una gran alternativa a perros y gatos

El hurón es un mamífero pequeño que combina lo mejor del comportamiento de los gatos y los perros. Su carácter activo y juguetón, junto con una marcada lealtad, lo convierten en un compañero perfecto para personas mayores que valoran la interacción y el estímulo mental, pero que a la vez buscan una mascota manejable.

Este animal, originario de la familia Mustelidae, es conocido por su agilidad y curiosidad insaciable, características que lo hacen ideal para espacios reducidos, como apartamentos.

Además, su sociabilidad con los humanos promueve un vínculo emocional profundo, lo que contribuye a mejorar la salud mental y a disminuir los niveles de estrés.

De hecho, su compañía puede convertirse en un aliciente para que sus dueños mantengan una rutina activa y entretenida.

Ventajas de tener un hurón como mascota

Estos son los beneficios más destacados de tener a un hurón en casa:

No necesitan amplios espacios para ejercitarse, ya que pueden mantenerse activos con juegos en interiores.

para ejercitarse, ya que pueden mantenerse activos con juegos en interiores. Son fáciles de entrenar y pueden adaptarse a una rutina que incluya paseos cortos, lo que incentiva la movilidad del dueño.

y pueden adaptarse a una rutina que incluya paseos cortos, lo que incentiva la movilidad del dueño. No generan ruidos molestos , una ventaja para quienes viven en edificios o zonas donde el silencio es importante.

, una ventaja para quienes viven en edificios o zonas donde el silencio es importante. Su limpieza es notable y no emiten olores fuertes ni requieren baños frecuentes.

Cómo integrar a esta mascota en tu hogar sin complicaciones

Los hurones se adaptan sin problema a la convivencia diaria. También hay que destacar que se llevan bien con otros animales, lo que resulta ideal para hogares que ya cuentan con otras mascotas. Otra ventaja es su tamaño reducido y facilidad para transportarlos.

Sin embargo, es importante entender que estos pequeños mamíferos tienen ciertas necesidades específicas. Su alimentación debe estar basada principalmente en proteínas animales, ya sea mediante alimentos comerciales especializados o dietas caseras, siempre que se ajusten a sus requerimientos nutricionales.

Además, por su carácter social, lo ideal es contar con más de uno para que puedan interactuar y evitar el aislamiento.

Consideraciones esenciales antes de adoptar a un hurón

Antes de decidir sumar a este compañero a la familia, conviene informarse bien sobre las normativas locales, ya que en algunas regiones puede haber restricciones legales para su tenencia.

También se recomienda preparar un entorno seguro y adecuado que permita a la mascota explorar y ejercitarse libremente, contribuyendo a su bienestar físico y emocional.

En definitiva, los hurones ofrecen energía, afecto y una adaptabilidad difícil de encontrar en otros animales de compañía. Para quienes superan los 65 años y buscan enriquecer su vida con una mascota que requiera un espacio reducido y un cuidado manejable, este mamífero es una opción muy atractiva.