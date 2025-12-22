La Ley de Bienestar Animal lo confirma: el tiempo máximo que puede estar tu perro solo en casa sin que te multen

Hay un tiempo máximo en el que tu perro puede estar solo en casa sin que te multen según la nueva Ley de Bienestar Animal. Los expertos se han puesto serios con los propietarios de animales, tener una mascota es estar pendientes de un ser vivo que depende íntegramente de nosotros. No sólo les debemos proporcionar los máximos cuidados posibles, sino que también tocará empezar a ver llegar algunos elementos que pueden ser esenciales.

Sin duda alguna estaremos ante un tiempo máximo que podemos empezar a tener a nuestro perro solo en casa. Un tiempo en el que puede pasarle cualquier cosa y del que dependemos en cierta manera. La nueva ley conoce a la perfección este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno y pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cuidado o descuidado que puede tener consecuencias para la propia mascota, con algunas carencias, no sólo afectivas, también puede estar en riesgo su salud y también suponer un dinero de más que sale del bolsillo del propietario por dejar al perro demasiado tiempo solo.

Lo confirma la Ley de Bienestar Animal

Hay conductas de los propietarios de animales que son sancionables y no es casualidad. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer qué puede pasar a partir de ahora con la nueva ley.

Esta ley necesaria para que ninguna mascota sufra las consecuencias de un propietario que no le aporta todo lo que necesita y más. Es momento de saber qué es lo que podemos hacer si vemos a un perro demasiadas horas sólo, en especial si está al aire libre o si lo escuchamos ladrar durante días en una casa en la que parece que ha sido abandonado.

Cualquier amante de las mascotas o persona que haya tenido perro sabe lo importante que es estar pendiente de unos animales que nos ofrecen un plus de buenas sensaciones. Nos dan un amor incondicional, pero también nos permiten estar muy pendientes de unos animales que necesitan que les prestemos una atención máxima. Dependen de nosotros para hacer sus necesidades y eso es algo que condiciona en gran medida el tiempo que pueden estar solos en casa según la nueva ley de bienestar animal.

Este es el tiempo exacto en el que tu perro puede estar solo

La nueva Ley de Bienestar Animal se ha creado para que ningún perro sufra las consecuencias de un abandono que puede acabar siendo especialmente perjudicial para él, su salud y cuidados dependen de un propietario que debe conocer las normas a la perfección.

Tal y como nos explican los expertos de Reale: «La cantidad de horas que un perro puede estar solo va a depender de una serie de factores como la edad, la raza o el nivel de actividad física diaria que necesite, entre otros. También has de tomar en consideración si debe tomar algún tipo de medicación, su personalidad o las experiencias previas traumáticas que pueda haber experimentado si lo has adoptado. En resumen, un perro adulto, siempre que esté sano, puede estar solo entre 4 y 6 horas, 8 como máximo y de forma ocasional, según los expertos consultados. Si se trata de un cachorro, el tiempo se reduce de manera considerable, no pudiendo superar las 2 horas consecutivas».

Siguiendo con la misma explicación: «Con la entrada en vigor de la ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en 2023 en España, la normativa sobre la tenencia de mascotas en casa ha cambiado. En dicha ley se estipula que los perros no pueden quedarse solos más de 24 horas seguidas. En otras palabras, requieren de supervisión al menos una vez al día. Las consecuencias legales de no cumplir con esta normativa te puede exponer a multas de 500 a 10.000 € en casos leves, pudiendo llegar a importes de 50.000 € cuando la infracción es grave. Es preciso aclarar que en todo momento nos referimos a los perros comúnmente considerados “de casa”, ya que los perros de trabajo como los pastores pueden quedarse solos más de 24 horas siempre que cuenten con un refugio adecuado, y agua y comida suficientes».

Las señales de estos perros que pasan demasiado tiempo solos pueden variar por momentos y sin duda alguna, nos invitarán a estar pendientes de cada paso que den: