Calendario electoral de Andalucía: por qué julio y agosto quedan fuera para votar

Celebradas las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la próxima gran cita será Andalucía, aunque aún con la incertidumbre sobre cuándo se celebrarán. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha negado en varias ocasiones el adelanto electoral y ha expresado su deseo de «agotar» la legislatura.

Sin embargo, los andaluces tienen un hándicap en el calendario: su Ley electoral prohíbe convocar elecciones al Parlamento regional durante los meses de julio y agosto.

Esto quiere decir que, si Moreno disuelve las Cortes en junio, los andaluces deberán acudir a las urnas ya en septiembre. «Según el Boletín Oficial de la Región, «la fecha de la votación no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio y 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración de las elecciones».

Ley Electoral en Andalucía

La Ley Electoral de Andalucía establece que no se pueden celebrar elecciones autonómicas durante los meses de julio y agosto. Esto queda reflejado en su artículo 14, que señala que «el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto», por coincidir con los meses de verano y las altas temperaturas.

Esta restricción se introdujo con la reforma de la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía, que entró en vigor el 1 de junio de 1994 y fue firmada por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. La modificación añadió un apartado a la redacción original, que únicamente establecía el día de la votación y el de la constitución del Parlamento, previsto «dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones».

Con la Ley 6/1994, Chaves cambió tanto la Ley 6/1983 del Gobierno como la Ley Electoral de Andalucía, regulando así «la facultad de disolución anticipada del Parlamento» y poniendo fin a cierta irregularidad en las fechas de las elecciones andaluzas.

Hasta esa fecha, las elecciones al Parlamento andaluz se habían celebrado el 23 de mayo de 1982; el 22 de junio de 1986; el 23 de junio de 1990 (curiosamente en sábado); y el 12 de junio de 1994. Es decir, de las cuatro convocatorias autonómicas previas, tres tuvieron lugar en junio.

A partir de 1994, marzo se convirtió en el mes habitual para que los andaluces acudieran a las urnas y eligieran a sus representantes parlamentarios.

Fin de semana «limpio»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya aseguró que va a «cumplir la legislatura de cuatro años» que comenzó en el verano de 2022, de forma que las próximas elecciones autonómicas en esta región «serán cuando toca, en el mes de junio del año 2026».

Moreno ha confirmado que disolvería las Cortes en abril, por lo que se espera que las elecciones sean convocadas para junio, puesto que la disolución de las Cortes tiene lugar 54 días antes del referéndum.

El presidente se debate entre qué fin de semana celebrarlas, ya que intentará «sortear las fiestas de primavera que hay en Andalucía», donde «hay mucha romería» en esas fechas. En junio de 2026 están previstas las ferias de San José del Valle, Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Algeciras o Marbella.

«Intentaremos buscar un fin de semana que sea limpio» en ese sentido «para que la participación sea positiva», ha añadido en esa línea Juanma Moreno, que ha reivindicado que un gobierno «serio» debe «cumplir las legislaturas», que «son de cuatro años», y eso es lo que va a hacer el Ejecutivo que preside, según ha remarcado.