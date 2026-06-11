El mail clave de la creación a medida del puesto del hermano de Sánchez: «En cuanto me reúna con David, me pongo»

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación ha quedado visto para sentencia. A Sánchez se le juzga por la creación y adjudicación de su puesto directivo como coordinador de los conservatorios y la posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Precisamente, esta transformación es uno de los elementos centrales del juicio. Un «traje a medida», según las acusaciones. Varios correos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan el proceso de creación de este puesto, adaptado a las preferencias personales de Sánchez, según la juez instructora Beatriz Biedma.

En uno de ellos, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Ángel Seco —técnico de Cultura y colaborador del hermano del presidente— responde a la entonces directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Emilia Parejo, quien le había remitido una ficha a rellenar sobre la transformación del puesto. «En cuanto termine la reunión a las 11 que tengo con David, me pongo a redactar», contesta Seco.

Las acusaciones solicitan seis años de cárcel para David Sánchez y cuatro para el ex presidente de la Diputación y ex líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

En otro mail posterior, de 21 de octubre de 2022, que ya fue revelado por OKDIARIO, Seco remite a Parejo la ficha de transformación del puesto cumplimentada: «Emilia (y Manuel), buenos días! Os detallo los pendientes (sic) de Ópera Joven: en la ficha de creación nuevo puesto de trabajo: hay muchos apartados que son de RRHH, en nuestro caso sólo es el final y lo he hecho escueto y amplio a la vez. Luego lo miramos por si consideras o nos dicen que se añada algo más o modifique», escribió el ayudante de Sánchez el 21 de octubre de 2022.

Seco cumplimentó el apartado referido a las funciones asignadas al nuevo puesto y la justificación por «la diversificación y aumento de las actividades y la ampliación de las alianzas con otras instituciones». En la ficha se refiere a «creación» de puesto de trabajo, y no a modificación, como trasladó la Diputación.

El tribunal deberá ahora considerar si existió delito en la creación de la plaza de coordinador de conservatorios y su adjudicación, en 2017 -en pleno proceso para la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE-, además de su posterior modificación. La juez de instrucción estimó que, con ese cambio, la Diputación daba «cobertura de legalidad a la satisfacción de las preferencias personales» de David Sánchez. Ante Biedma, el músico, cabe recordar, no supo identificar dónde se encontraba la Oficina de Artes Escénicas que supuestamente dirigía. En su declaración de la semana pasada en la Audiencia Provincial de Badajoz señaló que «no era una oficina con ventanilla o un espacio físico», sino «una categoría administrativa».

Las dos actas

Otro de los aspectos centrales del juicio, también desvelado por este periódico, es la existencia de dos actas distintas de valoración de los candidatos. En la primera, todos —a excepción de Sánchez— suspendían; en la segunda, seis se consideraban aptos. El hermano del presidente del Gobierno ganaba en ambas con 90 puntos (en realidad, 95, pero la Diputación realizó mal la suma). Otro aspecto cuestionado es que los criterios de baremación se fijaron el mismo día en que se examinaron los currículums de los aspirantes.

OKDIARIO reveló los correos que han centrado las acusaciones y que permitieron descubrir, por ejemplo, que un asesor de La Moncloa, Luis Carrero, ayudaba a David Sánchez en su programa de óperas. Carrero, que fue después contratado en la Diputación de Badajoz como Jefe de Sección de Actividades Transfronterizas, también está procesado. En otro mail, David Sánchez hablaba con Carrero de la incorporación del asesor a la Diputación, 23 días antes de que saliese la convocatoria de la plaza. «En Moncloa ya solté la liebre», informaba Carrero.

«Órdenes de P. S.»

Las acusaciones sostienen que existió dolo en la contratación de David Sánchez. Durante el juicio fueron frecuentes los reproches a la pasividad de la Fiscalía, que reclamó la absolución de los acusados. «Tendría órdenes de P.S.», reprochó la representante de Vox, en referencia a las anotaciones encontradas en las agendas de Leire Díez, en las que se alude al jefe del Ejecutivo, en el marco de la investigación sobre las cloacas del PSOE.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la instrucción, quien apuntó directamente a Gallardo como impulsor de la plaza.»El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación», destacó Balas, objetivo de la fontanera del PSOE para dinamitar la investigación sobre el hermano del presidente.