La Diputación fijó los baremos para puntuar a los aspirantes tras recibir el currículum del hermano de Sánchez

La Diputación de Badajoz fijó la baremación de los méritos para la plaza de coordinador de los conservatorios, a la que optaba David Sánchez tras recibir los currículums del hermano del presidente del Gobierno y el resto de candidatos. Se trata de un aspecto en el que han incidido especialmente las acusaciones durante la última jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez está imputado por tráfico de influencias y prevaricación por la creación de esta plaza y su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Así se desprende de la documentación del expediente de contratación de David Sánchez que fue aportada por la Diputación de Badajoz durante la fase de instrucción.

En ella figuran dos actas, correspondientes a las sesiones de evaluación de los candidatos. En la primera, de 26 de junio de 2017, se relaciona a los aspirantes al puesto y «se procede a fijar los criterios de valoración de los currículos presentados». Para ello se elaboró una tabla de criterios con la puntuación de cada uno de los méritos de la convocatoria, como el título de director de orquesta que, como se ha revelado, fue homologado en tiempo récord.

A continuación, se valoran los currículums de cada uno de los candidatos, recibiendo David Sánchez la mayor nota, 90 puntos -aunque en realidad serían 95, pues el tribunal realizó mal la suma-.

En su declaración del pasado jueves, Manuel Candalija, responsable entonces del área de Cultura y miembro de la «comisión asesora» que valoró los currículums, reveló que «el fin de semana» anterior a la sesión estuvo descargándose las bases de la convocatoria «y viendo las personas que participaban». Según las acusaciones, esta afirmación indicaría que Candalija tenía conocimiento previo, «muy probablemente», del currículum de Sánchez y sus rivales, «por lo cual ya podía tener una idea de lo que se iba a encontrar». Ante esta afirmación, su abogado le instó a matizar si había visto los expedientes antes de poner la nota, a lo que Candalija respondió que no.

«Hubo maquinación»

No obstante, la cronología de la provisión de la plaza sí revela que los baremos se fijaron apenas unos minutos antes de valorar a los candidatos y, por tanto, efectivamente, cuando ya se disponía de sus expedientes.

El abogado de la asociación Liberum, Alexis Aneas, ha incidido en esta circunstancia y ha considerado que «hubo dolo» en el procedimiento de selección del hermano de Pedro Sánchez, algo que, a su entender, «merece el reproche penal».

Aneas ha destacado también la existencia de dos actas de valoración de los candidatos a cubrir la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios. En la primera, todos suspendían -a excepción de David Sánchez-; en la segunda, que es la que finalmente se aportó al expediente, seis se consideraban aptos. El abogado ha insistido en que las actas no tienen «huella digital ni código de verificación», como tampoco en la que se propone a Sánchez como el candidato más adecuado para el puesto.

Para el letrado, todo ello evidencia que se «pretende hacer ver que las cosas son como no son». «Hubo dolo, hubo maquinación a la hora de establecer la puntuación y el baremo de criterios al señor David Sánchez», dentro de un procedimiento en el que, ha concluido, «no hay transparencia».

También el abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha incidido en que los criterios de valoración de los candidatos se fijaron cuando ya estaban citados para su evaluación.

Pardo ha destacado en su intervención que nadie «justificó» la creación de la plaza que luego fue adjudicada a David Sánchez y que la participación de los funcionarios o cargos que intervinieron en dicho proceso y aquí acusados «les vino impuesto».

«La acusación es rotunda: estamos ante una actuación arbitraria, consciente, dolosa y penalmente reprochable. Primero apareció el nombre; después se construyó el puesto, la urgencia, los criterios, la apariencia de concurrencia y el expediente y después, ante la incompatibilidad, se transformó la plaza al Jefe de las Oficinas de Artes Escénicas», ha concluido.