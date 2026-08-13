Verbena de la Paloma 2026 en Madrid: fechas, programa, conciertos y actividades

Madrid ha dado hoy jueves 13 de agosto, pistoletazo de salida a la tercera de sus verbenas de verano. Tras celebrar San Cayetano y San Lorenzo, le llega el turno a las Fiestas de la Verbena de la Paloma que se celebran durante los próximos cuatro días y que de nuevo, vuelven a poner todas las miradas en el barrio de la Latina. Unas fiestas muy castizas que los madrileños disfrutan con conciertos gratis, limonada, vermuts y un sinfín de actividades que nadie se quiere perder.

Los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja son los dos grandes escenarios de esta Verbena de la Paloma en Madrid, con una programación que también llegará a calles como Calatrava, Cava Baja, Tabernillas o Mediodía Chica y con la música como gran atractivo, gracias a conciertos como el de Celtas Cortos hoy mismo, seguido de los de DePol, Miss Caffeina, Karavana, Los Refrescos y Modestia Aparte, además de distintas agrupaciones castizas, orquestas y sesiones de DJ. El programa reserva igualmente espacio para actividades vinculadas a las costumbres del barrio, como concursos de chotis, pasodoble, mantones y abanicos, la carrera de camareros, la chocolatada popular o las exhibiciones de organillo. Y como no, tenemos la jornada del sábado 15 de agosto, Día de la Asunción, y el dedicado a la Virgen de la Paloma con su ofrenda floral, su procesión y también la bajada del cuadro por parte de los bomberos, una de las celebraciones más tradicionales de estas fiestas.

Fechas de la Verbena de la Paloma y programa completo

La Verbena de la Paloma 2026 se celebra desde hoy jueves 13 hasta el domingo 16 de agosto. Las actividades se repartirán principalmente entre los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja, aunque varias asociaciones de comerciantes y hosteleros han preparado propuestas en diferentes calles de La Latina.

Esta misma mañana ya ha habido una chocolatada castiza y una carrera de sacos, y es ahora por la tarde cuando muchos se preparan para disfrutar de la mejor música con el primero de los conciertos gratis, aunque el resto de días cuenta también con mucho que disfrutar tal y como vemos en el programa a continuación y que te dejamos al completo:

Jueves 13 de agosto

11:00 a 12:30 horas : Gran Chocolatada castiza de La Paloma en la calle de Calatrava.

: Gran Chocolatada castiza de La Paloma en la calle de Calatrava. 12:00 a 13:00 horas : Carrera de sacos en la calle de Mediodía Chica.

: Carrera de sacos en la calle de Mediodía Chica. 12:00 a 16:00 y 18:00 a 21:00 horas : Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3.

: Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3. 19:00 a 00:00 horas : Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja.

: Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja. 19:00 horas : Talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas en la Plaza de la Paja.

: Talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas en la Plaza de la Paja. 19:30 horas : Concurso de chotis en la Plaza de la Paja.

: Concurso de chotis en la Plaza de la Paja. 20:00 horas : Actuación de Mari Pepa de Chamberí con el espectáculo «Viva La Paloma» en los Jardines de las Vistillas.

: Actuación de Mari Pepa de Chamberí con el espectáculo «Viva La Paloma» en los Jardines de las Vistillas. 20:00 horas : Actuación castiza de El Orgullo de Madrid en la Plaza de la Paja.

: Actuación castiza de El Orgullo de Madrid en la Plaza de la Paja. 21:00 horas : Actuación de la Orquesta Tucán en la Plaza de la Paja.

: Actuación de la Orquesta Tucán en la Plaza de la Paja. 21:30 horas : Concierto de Celtas Cortos en los Jardines de las Vistillas.

: Concierto de Celtas Cortos en los Jardines de las Vistillas. 22:00 a 23:00 horas : El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28.

: El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28. 23:00 a 01:00 horas : Sesión de DJ Lady Tupé en los Jardines de las Vistillas.

: Sesión de DJ Lady Tupé en los Jardines de las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 01:00 horas : Sesión de DJ Alberto Hache en la Plaza de la Paja.

: Sesión de DJ Alberto Hache en la Plaza de la Paja. 00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Manuel de Segura en la Plaza de la Paja.

Viernes 14 de agosto

12:00 a 18:00 horas : IV Campeonato Internacional Castizo de Mus en Cava Baja y la Plaza del Humilladero.

: IV Campeonato Internacional Castizo de Mus en Cava Baja y la Plaza del Humilladero. 12:00 a 16:00 y 18:00 a 21:00 horas : Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3.

: Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3. 13:00 a 14:00 horas : Carrera de camareros en la calle de Calatrava.

: Carrera de camareros en la calle de Calatrava. 18:00 a 19:00 horas : Carrera de tacones en la calle de Calatrava.

: Carrera de tacones en la calle de Calatrava. 19:00 horas : Concurso infantil de trajes de chulapo en la Plaza de la Paja.

: Concurso infantil de trajes de chulapo en la Plaza de la Paja. 19:00 a 00:00 horas : Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja.

: Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja. 19:15 horas : Pasacalles chulapo con charanga castiza de Mazo de Madrid en la Plaza de la Paja.

: Pasacalles chulapo con charanga castiza de Mazo de Madrid en la Plaza de la Paja. 19:30 horas : Concurso de pasodoble en la Plaza de la Paja.

: Concurso de pasodoble en la Plaza de la Paja. 20:00 horas : Actividad familiar Kpopstar en los Jardines de las Vistillas.

: Actividad familiar Kpopstar en los Jardines de las Vistillas. 20:00 horas : Actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la Plaza de la Paja.

: Actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la Plaza de la Paja. 20:00 a 20:30 horas : Toque de plena puertorriqueña en la calle de Tabernillas, 15.

: Toque de plena puertorriqueña en la calle de Tabernillas, 15. 21:00 horas : Espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en los Jardines de las Vistillas.

: Espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas : Espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí en la Plaza de la Paja.

: Espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí en la Plaza de la Paja. 22:00 a 23:00 horas : El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28.

: El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28. 23:00 a 02:00 horas : Sesión de DJ Paulo en los Jardines de las Vistillas.

: Sesión de DJ Paulo en los Jardines de las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 02:00 horas : Sesión de DJ Pakito en la Plaza de la Paja.

: Sesión de DJ Pakito en la Plaza de la Paja. 00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Elena Rodríguez Vidal en la Plaza de la Paja.

Sábado 15 de agosto

12:00 horas : Entremés castizo en la Plaza de la Paja.

: Entremés castizo en la Plaza de la Paja. 12:00 a 16:00 y 18:00 a 21:00 horas : Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3.

: Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3. 12:45 horas : Ofrenda floral en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma.

: Ofrenda floral en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma. 13:00 horas : Misa solemne en la Iglesia de la Virgen de la Paloma.

: Misa solemne en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. 13:00 horas : Concurso de abanicos en la Plaza de la Paja.

: Concurso de abanicos en la Plaza de la Paja. 13:30 a 14:00 horas : Concurso de mantones de Manila en la Plaza de la Paja.

: Concurso de mantones de Manila en la Plaza de la Paja. 14:15 horas : Bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos en la Iglesia de la Virgen de la Paloma.

: Bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. 19:00 a 00:00 horas : Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja.

: Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja. 19:30 horas : Procesión de la Virgen de la Paloma desde la iglesia.

: Procesión de la Virgen de la Paloma desde la iglesia. 20:00 horas : Actividad familiar Viaje al mundo espapirifáctico en la Plaza de la Paja.

: Actividad familiar Viaje al mundo espapirifáctico en la Plaza de la Paja. 20:00 horas : Actuación de Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas.

: Actuación de Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas : Concierto de DePol en los Jardines de las Vistillas.

: Concierto de DePol en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas : Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la Plaza de la Paja.

: Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la Plaza de la Paja. 22:00 a 23:00 horas : El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28.

: El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28. 23:00 a 02:00 horas : Sesión de DJ Boti On The Beat en los Jardines de las Vistillas.

: Sesión de DJ Boti On The Beat en los Jardines de las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 02:00 horas : Sesión de DJ Bea Miau by Vibra Mahou en la Plaza de la Paja.

: Sesión de DJ Bea Miau by Vibra Mahou en la Plaza de la Paja. 00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Mari Pepa de Chamberí en la Plaza de la Paja.

Domingo 16 de agosto

12:00 horas : Vermut castizo en la Plaza de la Paja.

: Vermut castizo en la Plaza de la Paja. 12:00 a 16:00 y 18:00 a 21:00 horas : Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3.

: Exhibición de organillo en la calle de Calatrava, 3. 13:00 horas : Concurso infantil Beber en botijo en la Plaza de la Paja.

: Concurso infantil Beber en botijo en la Plaza de la Paja. 17:00 a 19:00 horas : Vermut y lectura de poesía en la calle de Calatrava.

: Vermut y lectura de poesía en la calle de Calatrava. 17:00 a 19:00 horas : Primera Fiesta Castiza del Agua de la calle de Calatrava.

: Primera Fiesta Castiza del Agua de la calle de Calatrava. 19:00 horas : Concurso de adultos «Beber en porrón» en la Plaza de la Paja.

: Concurso de adultos «Beber en porrón» en la Plaza de la Paja. 19:00 a 19:45 horas : Taller de plena puertorriqueña en la calle de Tabernillas, 15.

: Taller de plena puertorriqueña en la calle de Tabernillas, 15. 19:00 a 20:00 horas : Reparto de limonada en la calle de Calatrava.

: Reparto de limonada en la calle de Calatrava. 19:00 a 00:00 horas : Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja.

: Campeonatos de parchís y damas en Cava Baja. 19:30 horas : Actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la Plaza de la Paja.

: Actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la Plaza de la Paja. 20:00 horas : Actuación de Elena Rodríguez en los Jardines de las Vistillas.

: Actuación de Elena Rodríguez en los Jardines de las Vistillas. 20:45 horas : Entrega de premios en la Plaza de la Paja.

: Entrega de premios en la Plaza de la Paja. 21:30 horas : Concierto de Miss Caffeina en los Jardines de las Vistillas.

: Concierto de Miss Caffeina en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas : Concierto de Karavana en la Plaza de la Paja.

: Concierto de Karavana en la Plaza de la Paja. 22:00 a 23:00 horas : El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28.

: El mariachi le canta a la Virgen en la calle del Humilladero, 28. 23:00 a 01:00 horas : Sesión de DJ El Pulpo en los Jardines de las Vistillas.

: Sesión de DJ El Pulpo en los Jardines de las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 01:00 horas : Sesión de DJ Tama en la Plaza de la Paja.

: Sesión de DJ Tama en la Plaza de la Paja. 00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de María Rodríguez Sanz en la Plaza de la Paja.

Los conciertos y actividades que no te puedes perder

El programa de las Fiestas de la Paloma de este año es muy completo y podemos elegir todo tipo de actividades para disfrutar con amigos o en familia, destacano sobre todo el primer concierto, de Celtas Cortos que actúa hoy mismo a partir de las 21:30 horas en los Jardines de las Vistillas. El viernes, el mismo espacio realizará un recorrido por la música de los años ochenta con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, antes de dar paso a la sesión de DJ Paulo, de modo que es otro de los conciertos que no perderse.

Y ya el sábado, serán muchos los madrileños que se acerquen hasta a la Iglesia de la Virgen de la Paloma para ver, un año más, como los bomberos hacen la bajada del cuadro de la Virgen a las 14:15 horas. La tarde estará marcada por la procesión que recorrerá el barrio desde las 19:30 horas. Y por la noche, DePol actuará en Las Vistillas y La Plazuela encabezará la Fiesta Roneo Brunch de la Plaza de la Paja.

Y el último día, domingo, cuenta también con dos conciertos destacados a la misma hora. Miss Caffeina se subirá al escenario de Las Vistillas y Karavana actuará en la Plaza de la Paja a las 21:30 horas. Antes, el barrio recuperará algunas de sus propuestas más peculiares, como los concursos para beber en botijo y en porrón, la Fiesta Castiza del Agua, y como no, el tradicional reparto de limonada a partir de las 19:00 horas en la calle Calatrava.