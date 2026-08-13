Cinco detenidos en Algeciras por empadronamientos ficticios para regularizar a extranjeros

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a cinco personas como responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, después de destapar un sistema basado en la realización de empadronamientos ficticios a cambio de dinero. La operación ha permitido poner al descubierto una trama que utilizaba domicilios en los que realmente no residían los ciudadanos extranjeros para facilitar posteriormente sus trámites de regularización administrativa.

Los arrestos han sido practicados por agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Algeciras, que iniciaron la investigación a principios del pasado mes de abril. Las investigaciones comenzaron después de que los propietarios de dos viviendas de la localidad denunciaran que varias personas aparecían inscritas en el Padrón Municipal en sus domicilios sin haber prestado consentimiento para ello y sin tener conocimiento de dichas inscripciones.

Las primeras comprobaciones realizadas por los investigadores permitieron constatar que entre ambos inmuebles figuraban empadronadas hasta ocho personas que, según las averiguaciones policiales, nunca habían residido en esas viviendas. Este hecho llevó a los agentes a profundizar en el origen de las inscripciones y en la posible existencia de una estructura organizada detrás de estos empadronamientos fraudulentos.

La investigación permitió determinar que la principal investigada se encargaba de captar a ciudadanos extranjeros interesados en regularizar su situación administrativa en España. A cambio de una contraprestación económica, esta persona gestionaba su empadronamiento en domicilios en los que realmente no residían.

El objetivo de estas inscripciones ficticias iba más allá de conseguir un simple registro administrativo. Según ha informado la Policía Nacional, los certificados de empadronamiento obtenidos mediante este procedimiento eran posteriormente incorporados a diferentes expedientes administrativos relacionados con autorizaciones de residencia y trabajo.

De esta forma, los investigados habrían creado un sistema destinado a proporcionar documentación que no se correspondía con la realidad con el propósito de acreditar fraudulentamente el cumplimiento de determinados requisitos exigidos por la normativa de extranjería. Los documentos obtenidos podían ser utilizados así para tratar de facilitar la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros que no cumplían realmente con las condiciones requeridas.

La actuación policial ha permitido identificar y detener a cinco personas implicadas en estas prácticas. La operación se enmarca en las investigaciones que desarrolla la Policía Nacional para detectar redes y mecanismos destinados a facilitar de manera irregular los procesos de regularización de ciudadanos extranjeros mediante documentación falsa o datos que no se corresponden con la realidad.

La investigación se inició tras las denuncias de los propietarios afectados y permitió reconstruir el funcionamiento del sistema, desde la captación de los ciudadanos extranjeros hasta la utilización posterior de los certificados de empadronamiento en expedientes administrativos. Los cinco detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones policiales para esclarecer por completo el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades derivadas de estas prácticas.