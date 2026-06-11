Mientras la gente sigue comprando mosquiteras, Decathlon acaba de sacar el invento definitivo que te va a salvar el verano: acaba con los insectos en interiores y exteriores

Cada verano en cuanto llega el calor, uno de los problemas que se repite en todas las casas es el de los mosquitos e insectos que entran por la ventana y que hacen la vida imposible, especialmente cuando queremos dormir por la noche. Es entonces cuando la mayoría apuesta por poner mosquiteras, utilizar aparatos que se conectan en los enchufes, o sprays que dejan olores demasiado fuertes. Soluciones que a veces molestan más que ayudan por lo que este año si buscas al realmente eficaz, nada como elegir la solución de Decathlon para los insectos y que nos llega en forma de lámpara, linterna y ventilador, todo en un sólo aparato.

La famosa tienda de deportes nos sorprende este verano, con un aparato que no es sólo un antimosquitos, sino algo bastante más completo, de modo que te sirve para muchas más cosas, especialmente si quieres sacar partido a tu terraza o jardín, y no sólo para usar por la noche.

El aparato de Decathlon para acabar con los mosquitos…y más

A primera vista este aparato parece una lámpara portátil, de las que puedes llevar de un sitio a otro sin problema. Pero en cuanto miras un poco más, ves que la idea no va solo por ahí. Este modelo, el Jata MOST3532, mezcla varias funciones en un mismo dispositivo. Sirve como antimosquitos o para acabar con los mosquitos sí, pero también hace de linterna, de ventilador y de luz de emergencia. Es decir, no es algo que vayas a usar dos días y guardar, sino un aparato de Decathlon que puedes tener siempre a mano durante todo el verano. Y eso, aunque parezca un detalle menor, cambia bastante la cosa. Porque no dependes de un sólo uso.

Cómo elimina los insectos

El sistema tampoco tiene mucho misterio, pero es precisamente eso lo que hace que funcione bien. Utiliza diez bombillas LED de luz ultravioleta que atraen a los insectos, algo que ya se usa en otros dispositivos. La diferencia está en lo que pasa después: cuando los mosquitos se acercan, entran en contacto con una rejilla interna que los elimina mediante descarga eléctrica. De este modo, todo ocurre dentro del aparato, sin productos químicos, sin olores y sin tener que estar pendiente. Lo enchufas o lo enciendes y listo.

Además, está pensado tanto para interior como para exterior, lo que le da bastante más juego. Puedes usarlo dentro de casa por la noche o sacarlo fuera cuando estés cenando en la terraza. Según las especificaciones, cubre hasta 60 metros cuadrados, que en la práctica es suficiente para la mayoría de situaciones normales.

Pensado para el uso real, no sólo para probarlo un día

Aquí hay algo que se nota bastante, ya que no sólo está planteado como un gadget puntual, sino como algo que puedas usar en el día a día sin pensarlo demasiado. Tiene asa para moverlo fácilmente, no ocupa mucho y se adapta a distintas situaciones. Puedes tenerlo en la mesilla, llevarlo al salón o sacarlo fuera si te apetece estar al aire libre sin estar pendiente de los mosquitos todo el rato.

Y luego están las otras funciones, que al final son las que le dan sentido, con el ventilador para esos días de calor en los que no corre nada de aire, y la luz como apoyo por la noche o incluso como recurso si hay un apagón.

Sin sprays ni olores: una alternativa más cómoda

Otra cosa que juega a su favor es que no necesitas usar productos químicos. No requiere del uso de líquidos, ni pastillas, ni ese olor típico que dejan algunos antimosquitos. Funciona con luz y electricidad, sin más y eso hace que sea más cómodo de usar, sobre todo en interiores, donde cualquier olor acaba notándose. También es más limpio en ese sentido. Lo enciendes y te olvidas.

Precio y por qué está llamando la atención

El precio de este aparato para los insectos, y más, de Decathlon es de 35 euros, que no es especialmente alto teniendo en cuenta todo lo que incluye. De hecho, si sumas varios aparatos por separado, seguramente te irías bastante más arriba. Pero más allá del precio, lo que está haciendo que se hable de él es esa sensación de producto útil de verdad. No es algo que compras por impulso y luego no sabes dónde meter sino que le puedes sacar partido durante todo el verano.

Al final, lo interesante de este tipo de inventos no es que vayan a cambiarlo todo de golpe, sino que ofrecen otra forma de hacer lo mismo. Seguirán existiendo las mosquiteras y los enchufes de siempre, pero tener una opción que puedas usar dentro y fuera de casa, que además sirva para más cosas y que no te obligue a estar pendiente todo el rato eso ya es otra historia. Y cuando llevas varios veranos peleándote con mosquitos, se nota.