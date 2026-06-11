Todos los partidos de la jornada 1 del Mundial 2026: Horarios y dónde ver por TV en directo gratis y en vivo online

El Mundial 2026 arranca por todo lo alto en México con el debut de la Tricolor frente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Al día siguiente la Copa del Mundo se estrenará en Canadá y el sábado 13 de junio será Estados Unidos quien albergue el primer encuentro de esta competición en la que todas las selecciones sueñan con levantar al cielo de Nueva York el último día el mítico torneo que todo futbolista quiere ganar alguna vez en su vida.

La primera jornada se presenta apasionante, ya que en la fase de grupos hay que tener en cuenta que prácticamente no hay margen de error a pesar de que en este Mundial 2026, al ser el más grande de toda la historia, avancen a los dieciseisavos los mejores terceros. Pese a ello, todos deberán ir a por la victoria desde el primer día y los aficionados no quieren perderse ni uno de los encuentros aunque haya que madrugar y trasnochar.

Los partidos del Mundial 2026 se van a poder ver por televisión a través de dos vías. Una de ellas es Dazn y la otra RTVE. La primera cadena tiene los derechos de absolutamente todos los encuentros, mientras que el ente público emitirá uno al día en nuestro país. También hay que destacar que OKDIARIO está presente en la Copa del Mundo con un enviado especial y te ofreceremos diariamente la mejor información que nos llegue desde allí, narrando también en vivo online y en streaming gratis los choques más destacados.

Todos los partidos de la jornada 1 del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México – Sudáfrica. 21:00 horas en el Estadio Ciudad de México. La1 y Dazn.

Viernes 12 de junio

Corea del Sur – República Checa. 4:00 horas en el Estadio de Guadalajara. Dazn.

Canadá – Bosnia y Herzegovina. 21:00 horas en el Estadio de Toronto. La1 y Dazn.

Sábado 13 de junio

Estados Unidos – Paraguay. 3:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Dazn.

Qatar – Suiza. 21:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.

Domingo 14 de junio

Brasil – Marruecos. 00:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Dazn y La1.

Haití – Escocia. 3:00 horas en el Estadio de Boston. Dazn.

Australia – Turquía. 6:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.

Alemania – Curazao. 19:00 horas en el Estadio de Houston. La1 y Dazn.

Holanda – Japón. 22:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn.

Lunes 15 de junio

Costa de Marfil – Ecuador. 1:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.

Suecia – Túnez. 4:00 horas en el Estadio de Monterrey. Dazn.

España – Cabo Verde. 18:00 horas en el Estadio de Atlanta. La1 y Dazn.

Bélgica – Egipto. 21:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn.

Martes 16 de junio

Arabia Saudí – Uruguay. 00:00 horas en el Estadio de Miami. Dazn.

Irán – Nueva Zelanda. 3:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Dazn.

Francia – Senegal. 21:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Dazn y La1.

Miércoles 17 de junio

Irak – Noruega. 00:00 horas en el Estadio de Boston. Dazn.

Argentina – Argelia. 3:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.

Austria – Jordania. 6:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.

Portugal – República del Congo. 19:00 horas en el Estadio de Houston. Dazn.

Inglaterra – Croacia. 22:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn y La1.

Jueves 18 de junio