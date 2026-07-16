Tuchel paga cara su tacañería: encerró a Inglaterra y ‘dio vida’ a Argentina para terminar eliminado

Es la caída de quien rozaba la cima. Cuando Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y batió al Dibu, Inglaterra se sentía finalista. Las sensaciones soplaban a su favor y el marcador también. Aunque quedaba la última embestida albiceleste y el harakiri de Tuchel. El seleccionador inglés retiró a Gordon, James y Rice y dio entrada a Konsa, Burn y O’Reilly. Dos defensas pasaron del banquillo al terreno de juego.

Y por ahí se desangró Inglaterra porque el séptimo de caballería argentino se esperaba, pero fue elevado al cuadrado con el paso atrás inglés. Claro que Scaloni, puso toda la carne en el asador al dar entrada a Nico, De Paul, Montiel, Otamendi y Lautaro Martínez. Argentina se volcó en sus fortalezas, el juego aéreo y el disparo lejano. Y regateó a Inglaterra. Enzo Fernández batió a Pickford de un zapatazo y Lautaro Martínez remató solo en un área repleta de defensas.

Lo que es el fútbol. Dos golpes directos al mentón. Inglaterra ya no se levantó de la lona y Argentina vuelve a posarse en una final mundialista. A un partido de revalidar su corona. «Hemos estado muy cerca, pero hemos concedido demasiadas ocasiones después de marcar. No hemos tenido posesión y hemos concedido demasiados centros. Hemos estado cerca, pero no hemos tenido nivel después de marcar», analizó Tuchel tras el partido.

El seleccionador inglés optó por hacer cambios defensivos para prepararse ante lo que venía y, pese a ello, no pudo con el último vendaval. «A veces, hacer cambios ofensivos no ayuda. Después de adelantarnos en el marcador, sabíamos que ellos iban a poner muchos centros. No me arrepiento. No tengo la sensación de que hubiera sido diferente habiendo hecho cambios ofensivos. La responsabilidad es del entrenador», dijo Tuchel.