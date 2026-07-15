Argentina es inmortal: vuelve a regatear a la muerte ante Inglaterra y alcanza la final del Mundial

A empujones, con más corazón que cabeza en el terreno de juego y con el desfibrilador en la grada. Como sea, pero ahí está Argentina, en pie pese a los golpes. Así ha sido durante todo el Mundial. ¿Cómo iba a ser ahora? Sobrevivieron a penurias y al buen hacer de Inglaterra, que se cobró ventaja a través de Gordon y remontaron en siete minutos un partido que lo tenían perdido. Tuchel colaboró con los cambios y Argentina colmó su voracidad con un zapatazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez (1-2). Ambos asistidos por Messi, que se eterniza y disputará ante España su tercera final mundialista. «Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo», rugen.

Atlanta no es México 86, ni hace cuatro años que Argentina ha mantenido una guerra militar con Inglaterra por las Malvinas. ¿O sí? Por momentos fue un déjà vu. Se notaba la tensión. La guerra comenzó ya con los himnos. Se escuchó el God Save the King y la grada argentina se inflamó. «Ya lo ven, el que no salta es inglés». La reacción inglesa, más refinada, fue dedicar una pitada cuando sonaron los acordes argentinos, cantados por los jugadores a todo pulmón.

No había rodado el balón y la afirmación de Scaloni había quedado reducida por la realidad. «Es solo un partido de fútbol», dijo. Precisamente, lo futbolístico es la cara B de una rivalidad cosida por las Malvinas. Un archipiélago controlado por Inglaterra desde 1833, del que Argentina exige la soberanía y cuya situación desembocó en guerra con más de 900 muertos y victoria militar inglesa en 1982. Imposible no recordarlo cada vez que Argentina e Inglaterra se ven con un balón de por medio. Aunque por el medio hubo poco balón.

El partido tuvo poca posesión y mucha interrupción. En Atlanta hubo poco de pasar la pelota, regatear y crear ocasiones de peligro. Predominaron las patadas, los empujones, los codazos, los recados y las faltas. En el menú abundaba el pan con tortas. El ritmo no existía. Scaloni, que trató de rebajar la tensión en la previa, alineó a Giuliano Simeone para que luchara contra diestro y siniestro. Puro nervio. Choque por ahí, caída por allá. No había ocasiones. Hasta que Nahuel Molina quiso dar vida a esto.

Descuidó su espalda, un clásico suyo, y Gordon le ganó la posición y remató a placer. A remolque para Argentina. Aunque si hay una selección que se siente más cómoda con el viento a favor, esa es Argentina. No desesperaron, mantuvieron la partida de ajedrez hasta que Tuchel enrocó erróneamente y Scaloni acertó. Inglaterra metió tres defensas; Argentina, tres jugadores ofensivos. Inglaterra pasó de estar cómoda a defenderse y Argentina de tener la soga apretando a liberarse.

Quedaban diez minutos. De perdidos al río, pensó Scaloni. Y ahí que fueron, a buscar lo que no habían encontrado en 80 minutos. Argentina se volcó en sus fortalezas, el juego aéreo y el disparo lejano. Y regateó a Inglaterra. Enzo Fernández batió a Pickford de un zapatazo y Lautaro Martínez remató solo en un área repleta de defensas. Lo que es el fútbol. Dos golpes directos al mentón. Inglaterra ya no se levantó de la lona y Argentina vuelve a posarse en una final mundialista. A un partido de revalidar su corona. «Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo», En la final espera España.