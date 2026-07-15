Mundial 2026: semifinales

Guerra desde los himnos: los argentinos silencian el de Inglaterra y los ingleses responden con pitos

La tensión de este partidazo se palpó desde la ceremonia previa

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himnos Inglaterra Argentina
Imagen de la ceremonia previa al Inglaterra-Argentina. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

No había ninguna duda de que el Inglaterra-Argentina iba a ser una auténtica guerra futbolística, pero lo que no se esperaba es que traspasase el límite del respeto a los himnos de cada país. Al sonar el himno inglés, la afición de la selección argentina comenzó a corear en masa: «Ya lo ven, el que no salte es un inglés».


Y la inglesa, que siempre había respetado el himno de su rival, respondió con pitos durante la reproducción del de Argentina. La reacción de los jugadores de la albiceleste fue cantarlo con aún más fuerza. En medio de ese ambiente de tensión arrancaba en el estadio de Atlanta la segunda semifinal del Mundial 2026.

El himno de Inglaterra prácticamente ni se escuchó con los decibelios del vocerío argentino, mientras que el de Argentina sí se pudo percibir, aunque con miles de silbidos ingleses de fondo. En cuanto a las aficiones, no se recogió ningún incidente durante la previa del partido. Sin embargo, la tensión en el césped se sintió desde los primeros minutos, con algún enganchón entre jugadores de ambas selecciones tras las faltas.

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