Guerra desde los himnos: los argentinos silencian el de Inglaterra y los ingleses responden con pitos

No había ninguna duda de que el Inglaterra-Argentina iba a ser una auténtica guerra futbolística, pero lo que no se esperaba es que traspasase el límite del respeto a los himnos de cada país. Al sonar el himno inglés, la afición de la selección argentina comenzó a corear en masa: «Ya lo ven, el que no salte es un inglés».

¡Qué ambientazo con el himno de Inglaterra! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aplauden Beckham y Victoria. Hoy es noche de buen fútbol#DAZNMundial pic.twitter.com/oZC4JCgMI8 — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026



Y la inglesa, que siempre había respetado el himno de su rival, respondió con pitos durante la reproducción del de Argentina. La reacción de los jugadores de la albiceleste fue cantarlo con aún más fuerza. En medio de ese ambiente de tensión arrancaba en el estadio de Atlanta la segunda semifinal del Mundial 2026.

Messi dejándose la garganta con el himno como si no hubiera un mañana 🇦🇷🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/3NZgNNZbAs — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

El himno de Inglaterra prácticamente ni se escuchó con los decibelios del vocerío argentino, mientras que el de Argentina sí se pudo percibir, aunque con miles de silbidos ingleses de fondo. En cuanto a las aficiones, no se recogió ningún incidente durante la previa del partido. Sin embargo, la tensión en el césped se sintió desde los primeros minutos, con algún enganchón entre jugadores de ambas selecciones tras las faltas.