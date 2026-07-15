Messi es eterno: salva a Argentina con dos pases de oro y jugará su tercera final de un Mundial

Leo Messi es eterno. Estaba en la lona, no había aparecido, Inglaterra le estaba anulando y su retirada de los Mundiales estaba más cerca que nunca. Pero siempre tiene una gota más de magia en sus botas. Se sacó dos asistencias de oro para que Argentina remontase en los minutos finales y metió a la albiceleste en la gran final.

Tercera final de la Copa del Mundo para Leo Messi. Perdió la de 2014 contra Alemania en Brasil, ganó la de 2022 contra Francia en Qatar y el próximo domingo se medirá en Nueva York a la España de Lamine Yamal.

Messi es inagotable. Otra vez apareció en un momento dramático para Argentina, cuando perdían 1-0 contra Inglaterra. Primero le sirvió un pase perfecto a Enzo y el mediocentro del Chelsea se inventó un golazo impresionante a la escuadra.

Eso fue en el 85. Pues en el 92, sin tiempo a la reacción, Argentina remontó un partido para la historia y se metió en la gran final, su segunda consecutiva. Messi metió un pase brillante al segundo palo y Lautaro cabeceó la locura. Leo no se cansa. Jugará otra final y ya reta a España en el partido de los partidos.