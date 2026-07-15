Argentina tiene más vidas que un gato: Enzo Fernández empata la semifinal con un golazo

Enzo Fernández empató la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra con un golazo tremendo desde la frontal. Argentina tiene más vidas que un gato y lo volvió a demostrar en los minutos finales en Atlanta. Una vez más volvió a sobrevivir sobre el alambre ante una Selección inglesa que se había metido demasiado atrás.

Otro pase de Messi a la frontal sirvió el empate para que Argentina cogiese vida en la semifinal del Mundial. Es inmortal esta Selección albiceleste. La rompió el mediocentro del Chelsea con un golpeo impresionante que tumbó a Pickford.

Tuchel se cagó con varios cambios ultradefensivos. Sacó a tres defensas para meter al equipo atrás, pero lo hundió demasiado. Unos cambios que condenaron al equipo y lo hundieron. Argentina sigue viva en la Copa del Mundo.

Tanto, que en el 92 marcó el segundo para firmar una remontada histórico. Otra asistencia brillante de Messi y un cabezazo de Lautaro que metió a Argentina en la gran final del 19 de julio contra España.