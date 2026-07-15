Lautaro culmina de cabeza otra remontada histórica de Argentina a pase de Messi

Lautaro Martínez culminó otra remontada histórica de Argentina en el Mundial 2026. Con el gol de cabeza del delantero del Inter de Milán en el descuento de la semifinal, la albiceleste remontó a Inglaterra y se metió en su segunda final seguida. Luchará por el título contra España el próximo domingo a las 21:00 horas en Nueva York.

Con un quiebro, Leo Messi engañó de golpe a Nico O’Reilly y a Djed Spence y, con la pierna mala, envió un gran centro al área pequeña que remató a la red Lautaro con la cabeza y el corazón. Minutos antes, Argentina había empatado con un golazo de Enzo Fernández después de que Anthony Gordon adelantase a Inglaterra en el 55′.